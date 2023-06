Bí quyết lấp đầy nếp nhăn cho làn da trẻ hóa bất chấp ở độ tuổi nào

Tham khảo ngay gợi ý của chuyên gia da liễu dưới đây, làn da không chỉ mịn màng, căng bóng mà còn tươi trẻ, trắng hồng tự nhiên.

Bí quyết làm mờ nếp nhăn cho làn da trẻ hóa bất chấp tuổi tác

Sử dụng serum vitamin C phù hợp

Theo các chuyên gia da liễu, vitamin C là chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy sản sinh collagen, làm mờ đốm nâu và ngăn ngừa tổn thương từ tia UV. Vậy nên, các bạn nên bổ sung serum vitamin C trong chu trình skincare chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn của mình.

Cách tốt nhất để serum vitamin C phát huy tối đa hiệu quả chống già chính là thoa trước khi dùng kem chống nắng. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại serum vitamin C khác nhau và các bạn có thể dễ dàng tìm được một sản phẩm skincare phù hợp không cần kê đơn. Một trong những dẫn xuất vitamin C mang lại hiệu quả chống lão hóa, làm sáng da tốt nhất mà hạn chế tối đa kích ứng chính là L-Ascorbic Acid. Theo đó, các bạn nên tìm mua các sản phẩm serum vitamin C với dẫn xuất L-Ascorbic Acid.

Nên lựa chọn serum vitamin C với dẫn xuất L-Ascorbic Acid

Thoa kem chống nắng và lựa chọn kem chống nắng phù hợp



Làn da tiếp xúc với tia UV mà không được bảo vệ sẽ phá vỡ elastin và collagen. Dẫn đến, nếp nhăn xuất hiện, làn da giảm dần độ đàn hồi và trở nên chùng nhão, chảy xệ. Vậy là dùng kem chống nắng là điều bắt buộc để ngăn ngừa lão hóa.

Các bạn nên chọn kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF từ 30 để làn da được bảo vệ tốt nhất ngăn ngừa tác hại từ tia UV. Hãy thoa kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà và dặm lại sau 2-3 giờ sử dụng. Thực tế, kem chống nắng không thể trực tiếp là phẳng nếp nhăn nhưng nó ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn mới.

Sử dụng kem chống nắng là cách tốt nhất để ngăn ngừa nếp nhăn mới hình thành

Làm phép thử cho làn da với các sản phẩm Bakuchiol



Retinol là thành phần vàng giúp làm mờ nếp nhăn hiệu quả hàng đầu hiện nay. Nhưng với một số trường hợp sử dụng Retinol có thể gây kích ứng da như mẩn đỏ, bong tróc. Phụ nữ mang thai hay cho con bú cũng không thể sử dụng các sản phẩm chống lão hóa có chứa hoạt chất Retinol. Vậy không thể sử dụng Retinol để làm mờ nếp nhăn thì có hoạt chất nào tương tự thay thế hay không?

Câu trả lời tốt nhất chính là Bakuchiol - Một hoạt chất có tác dụng tương tự như Retinol mà có nguồn gốc từ thực vật nên an toàn với làn da, kể cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy tìm thấy Bakuchiol có trong các sản phẩm serum, kem dưỡng hay kem dưỡng mắt.



Dùng Retinol trong liệu trình skincare



Tính tới hiện nay, khó thành phần chống lão hóa nào có thể vượt mặt Retinol. Đây chính là dẫn xuất của vitamin A có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen và ngăn chặn sự hoạt động của các enzyme phá hủy collagen. Tuy nhiên, Retinoid thường gây ra một số phản ứng phụ cho người dùng như da khô, bong tróc hay mẩn đỏ.

Do đó, các bạn cần chú ý khi sử dụng các sản phẩm chứa Retinol, nhất là với làn da nhạy cảm. Lúc đầu, các bạn chỉ nên dùng từ 1-2 lần/tuần để làn da làm quen với hoạt chất Retinoid. Nếu không có bất cứ phản ứng nào xảy ra thì có thể sử dụng với tần suất nhiều hơn.

Sử dụng các sản phẩm chứa Retinol giúp làm mờ nếp nhăn nhanh chóng

Lấp đầy nếp nhăn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn căng mịn, tươi sáng rạng ngời bất chấp tuổi tác cũng không quá khó đúng không nào. Nhưng các bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da nào phù hợp. Bởi hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm chống lão hóa có chứa vitamin C, Retinoid, Bakuchiol… và chất lượng rất khó kiểm soát.



Vậy hãy tham khảo địa chỉ phân phối mỹ phẩm chính hãng hàng đầu hiện là Mai Hân mỹ phẩm và đang được các tín đồ skincare tin tưởng lựa chọn. Không chỉ cam kết hàng chính hãng mà còn rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng như miễn phí đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi, freeship toàn quốc với đơn hàng từ 500.000đ, soi da miễn phí khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng… cùng hàng ngàn quà tặng mà giá "cực chất". Hãy liên hệ ngay với chuyên viên Mai Hân mỹ phẩm để biết chi tiết về sản phẩm và dịch vụ nơi đây.