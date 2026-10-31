Bí quyết nhan sắc 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun ở tuổi 45

Bí quyết làm nên sắc vóc và khí chất 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun

Gương mặt tự tin, khí chất xuất hiện trên trang bìa số tháng 11.2026 của Vogue Korea một lần nữa chứng minh đẳng cấp khó thay thế của Gianna Jun (Jun Ji Hyun). Khoác lên mình những thiết kế từ thương hiệu xa xỉ Piaget, cô đứng giữa ngôi nhà gỗ truyền thống Hàn Quốc, tạo nên sự tương phản đầy thú vị với sắc đá màu và phom dáng hiện đại.

Jun Ji Hyun xuất hiện trên loạt trang bìa Vogue Korea số tháng 11.2026 trong bộ ảnh kết hợp cùng nhà chế tác trang sức và đồng hồ Piaget ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Korean Textile News, bộ ảnh mang tinh thần "Peerless - Không đối thủ" thể hiện đúng chất con người Jun Ji Hyun: sang trọng nhưng không phô trương, nổi bật mà vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Dĩ nhiên, cô chẳng phải tay ngang trong làng mốt. Trước khi chinh phục màn ảnh, nữ diễn viên đã chạm ngõ làng giải trí từ năm 1997 trong vai trò người mẫu.

Năm 2001, cơn sốt My Sassy Girl đưa cái tên Jun Ji Hyun vượt khỏi ranh giới xứ kim chi. Hình ảnh cô nàng cá tính, ngông nghênh mà hài hước trở thành biểu tượng điện ảnh đại chúng châu Á. Qua thời gian, cô liên tục biến hóa qua hàng loạt tác phẩm đình đám như The Thieves (2012), My Love from the Star (2013-2014), Assassination (2015), Kingdom: Ashin of the North (2021) hay Jirisan (2021). Từ nét diễn nhí nhảnh thời trẻ đến những vai diễn nặng ký về tâm lý, cô dịch chuyển hình tượng mượt mà mà không làm mất đi bản sắc riêng.

Trả lời trên Korea JoongAng Daily, người đẹp tâm sự cô trưởng thành qua từng nhân vật và ngày càng thấm thía trách nhiệm của một diễn viên đóng chính. Đằng sau sắc vóc săn chắc, cơ bụng chuẩn chỉnh ở tuổi 45 không phải là phép thuật nhiệm màu nào, mà là sự kỷ luật khắc nghiệt được cô duy trì suốt hàng chục năm.

Khi xuất hiện trên kênh YouTube của MC Hong Jin Kyung vào tháng 11.2025, người đẹp tiết lộ thói quen thức dậy lúc 6 giờ sáng để lao vào tập luyện. Chạy bộ và boxing là hai bộ môn ruột của cô. Jun Ji Hyun thật thà chia sẻ, ngày trẻ cô tập chỉ để ép cân, nhưng càng có tuổi, cô coi vận động là cách giữ sức bền. Đó là lối sống lâu dài chứ không phải giải pháp chống chế.

Ở tuổi 45, Jun Ji Hyun vẫn giữ sức hút trước ống kính, đồng thời trở lại màn ảnh rộng với Colony sau 11 năm vắng bóng điện ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chuyện ăn uống của "mợ chảnh" cũng rất nguyên tắc. Cô thường tập khi bụng rỗng và chỉ nạp bữa đầu tiên lúc 14 giờ. Thực đơn ưu tiên nạp protein từ trứng, ăn kèm bơ, rau xanh và sữa chua. Cô không cắt tiệt tinh bột mà chọn lọc cẩn thận, ăn tối sớm lúc 17 giờ, hạn chế bia rượu và né đồ cay nóng.

Trang The Korea Times hồi tháng 5.2026 từng dẫn lại chia sẻ thú vị của cô: mỗi lần ra phim trường, túi đồ của người đẹp luôn có rau cần tây và thịt bò khô. Phương châm của cô là không ăn quá no vì sẽ gây buồn ngủ, mất tập trung khi bấm máy. Sự nhất quán giữa tập luyện, ăn uống và công việc đã tạo nên diện mạo khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng cho người đẹp ở tuổi U.50.

Dấu ấn nghề nghiệp và cuộc sống sau màn ảnh

Năm 2026 ghi dấu cột mốc quan trọng khi Jun Ji Hyun tái xuất màn ảnh rộng sau 11 năm vắng bóng kể từ Assassination. Trong dự án Colony của đạo diễn Yeon Sang Ho, cô hóa thân thành Kwon Se Jeong, nữ giáo sư công nghệ sinh học vướng vào cuộc chiến sinh tồn trong tòa nhà bị phong tỏa vì thảm họa zombie.

Ở tuổi 45, mỹ nữ xứ Hàn vẫn có sức hút thời trang, duy trì vẻ ngoài thanh mảnh, năng động Ảnh: INSTAGRAM NV

Cũng trong năm nay, lần đầu tiên cô sải bước tại Liên hoan phim Cannes với tư cách nữ chính của một tác phẩm tranh giải, thay vì vai trò đại sứ thương hiệu hay khách mời như trước. Theo News1, trải nghiệm đặc biệt này tiếp thêm cho cô nhiều cảm hứng để tìm những vai diễn chạm đúng tần số cảm xúc của bản thân ở hiện tại.

Phía sau ánh hào quang, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống êm đềm bên chồng và hai con trai kể từ khi lên xe hoa năm 2012. Cô kín tiếng, hiếm khi mang chuyện nhà lên báo. Trò chuyện tại Cannes hồi tháng 5.2026, cô nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm về việc cân bằng giữa công việc và tổ ấm. Với cô, việc tự chăm sóc bản thân, làm nghề tử tế và vun vén gia đình đều tự nhiên "nhào nặn" nên con người cô hôm nay. Nữ diễn viên chưa bao giờ tự gán cho mình cái mác "ngôi sao lớn", mà chỉ muốn sống trọn vẹn từng ngày.

Không giống nhiều mỹ nhân giải trí luôn sợ hãi dấu vết thời gian, Jun Ji Hyun đón nhận tuổi tác bằng tâm thế rất thản nhiên. Cô mong muốn được gặp những nhân vật phản ánh đúng độ chín cảm xúc của mình ở hiện tại, thay vì cố níu kéo vào những ánh hào quang cũ kỹ trong quá khứ.