Jun Ji Hyun 'đọ sắc' cùng Lý Băng Băng trên thảm đỏ Cannes

Hai mỹ nhân đình đám châu Á từng có dịp hợp tác trong bộ phim Snow Flower and the Secret Fan. Vì vậy, việc cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes năm nay càng thu hút sự chú ý của công chúng, trang 163 đưa tin ngày 16.5.

Lý Băng Băng và Jun Ji Hyun thu hút chú ý khi cùng xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2026 Ảnh: 163

Màn tái xuất Cannes gây bàn tán của hai mỹ nhân Trung - Hàn

Ở tuổi 53, Lý Băng Băng gây bất ngờ với diện mạo được nhận xét là trẻ trung và tự nhiên dưới ống kính chưa qua chỉnh sửa của truyền thông quốc tế. Nữ diễn viên để lộ một số dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn vùng mắt hay da cổ kém săn chắc, nhưng tổng thể vẫn được đánh giá giữ phong độ tốt.

Lý Băng Băng để lộ dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn được đánh giá có khí chất nổi bật Ảnh: Sina

Trên mạng xã hội, không ít người dành lời khen cho trạng thái nhan sắc của nữ diễn viên Trung Quốc. Nhiều ý kiến nhận xét gương mặt cô không bị đơ cứng do lạm dụng dao kéo hay chảy xệ do lão hóa như một số ngôi sao cùng thế hệ. Dù đã bước sang tuổi trung niên, Lý Băng Băng vẫn giữ được sự linh hoạt trong biểu cảm và thần thái rạng rỡ.

Trong khi đó, Jun Ji Hyun lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ở tuổi 45, nữ diễn viên Hàn Quốc tái xuất thảm đỏ Cannes sau 11 năm vắng bóng cùng đoàn phim Colony. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét trạng thái của cô kém tươi tắn hơn mọi lần.

Mỹ nhân Huyền thoại biển xanh gây tranh cãi khi để lộ vẻ ngoài mệt mỏi trong các hoạt động quảng bá ban ngày của Cannes Ảnh: Weibo

Xuất hiện tại các hoạt động quảng bá vào ban ngày với lớp trang điểm nhẹ, Jun Ji Hyun bị nhận xét thiếu sức sống. Quầng thâm và bọng mắt hiện rõ, ánh nhìn bị cho là mệt mỏi và thiếu thần thái.

Tới buổi tối khi bước lên thảm đỏ với lớp trang điểm hoàn chỉnh, tình trạng này vẫn không được cải thiện nhiều. Những dấu hiệu tuổi tác như rãnh cười hay làn da bóng dầu cùng vẻ ngoài mệt mỏi tiếp tục trở thành đề tài bàn luận.

Nhiều cư dân mạng cho rằng sự mệt mỏi của nữ diễn viên phần nào đến từ áp lực cá nhân và sự nghiệp trong những năm gần đây. Sau các tranh cãi liên quan tới phát ngôn và hoạt động tại thị trường Trung Quốc, hình ảnh của cô từng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả nước này.

Khi xuất hiện với lớp trang điểm kỹ càng trên thảm đỏ vào buổi tối, Jun Ji Hyun vẫn bị nhận xét lộ rõ dấu hiệu tuổi tác Ảnh: Star News

Không ít người cũng nhắc lại thời điểm Jun Ji Hyun và Lý Băng Băng cùng tham gia Snow Flower and the Secret Fan cách đây hơn một thập kỷ. Khi đó, mỹ nhân Hàn Quốc được khen trẻ trung, nổi bật với thần thái đầy tham vọng, trong khi đàn chị Trung Quốc có phần lép vế hơn.

Sau nhiều năm, công chúng cho rằng cả hai đều già đi một cách tự nhiên, nhưng trạng thái tinh thần và khí chất hiện tại lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt.