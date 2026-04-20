Giáo dục

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Cách ôn thi môn địa lý

Bích Thanh
Bích Thanh
20/04/2026 18:26 GMT+7

Vào lúc 18 giờ 30 hôm nay 20.4, Báo Thanh Niên phát sóng chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 môn địa lý.

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng chuyên đề đầu tiên của môn địa lý tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

https://www.youtube.com/watch?v=jnEO4pMJSLA

Chuyên đề đầu tiên của môn địa lý do giáo viên Hoàng Đạt, Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thực hiện.

Chuyên đề 1 có chủ đề ''Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và biển, đảo''. Trong chuyên đề này, giáo viên hướng dẫn ôn thi sẽ cùng học sinh hệ thống kiến thức về vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam; Phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Cách ôn thi môn địa lý - Ảnh 1.

Giáo viên Hoàng Đạt, Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn địa lý

ẢNH: BÍCH THANH

Với môn địa lý, giáo viên Hoàng Đạt cho hay, các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp được xây dựng bám sát theo cấu trúc và định hướng của Bộ GD-ĐT về thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong mỗi chuyên đề sẽ có nội dung tóm tắt dễ học, dễ nhớ bài hơn. Học sinh nên tăng cường việc liệt kê các từ khóa địa lý và phân tích các nội dung liên quan đến từ khóa trong các chủ đề, từng bài để hiểu tốt bài hơn.

Bắt đầu từ hôm nay, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, Quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh có thể truy cập vào các nền tảng của Báo Thanh Niên hoặc quét mã QR từ lịch phát sóng để xem trực tiếp chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào đúng khung giờ hoặc xem lại 88 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT đã phát.

Lịch phát sóng tuần từ 20 đến 25.4 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Cách ôn thi môn địa lý - Ảnh 2.

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng lần lượt 88 clip dưới dạng các chuyên đề ôn tập bám sát cấu trúc và định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trong 88 chuyên đề ôn tập, mỗi giáo viên phụ trách bộ môn sẽ đưa ra những câu hỏi theo định dạng cấu trúc đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Việc này giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức, đồng thời làm quen với cách làm bài, rèn kỹ năng tìm đáp án trắc nghiệm một cách nhanh, chính xác nhất.

Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Cách ôn thi môn địa lý - Ảnh 3.

 

