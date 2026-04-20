Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao: Hệ thống hóa môn tiếng Anh

Giáo viên Trương Thị Cẩm Hân, Trường quốc tế Á Châu (Asian School) hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh ẢNH: BÍCH THANH

Chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao năm 2026 sẽ phát sóng chuyên đề đầu tiên của môn tiếng Anh tại địa chỉ thanhnien.vn , Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

Chuyên đề đầu tiên của môn tiếng Anh do giáo viên Trương Thị Cẩm Hân, Trường quốc tế Á Châu (Asian School) thực hiện.

Chuyên đề 1 có chủ đề ôn tập Trật tự tính từ (Order of Adjectives). Giáo viên Trường Quốc tế Á Châu sẽ cùng học sinh hệ thống hóa quy tắc sắp xếp tính từ theo trình tự, nhấn mạnh tính logic trong việc đặt các tính từ khách quan mô tả bản chất gần danh từ hơn các tính từ chủ quan.

Bắt đầu từ hôm nay, vào các khung giờ cố định (16 giờ 30, 18 giờ 30 và 20 giờ 30) từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, Báo Thanh Niên lần lượt phát sóng trực tiếp 88 chuyên đề Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT đạt điểm cao tại các địa chỉ thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.

88 chuyên đề ôn tập kiến thức do các giáo viên giàu kinh nghiệm tại TP.HCM xây dựng, gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Hiền, Quốc tế Á Châu… Qua mỗi chuyên đề ôn thi trực tuyến, giáo viên sẽ giúp học sinh tiết kiệm thời gian, tận dụng lợi thế của công nghệ để hứng thú với việc học, tích lũy kiến thức cho kỳ thi quan trọng sắp đến.

Sau các khung giờ nói trên, các chuyên đề vẫn xuất hiện trên các nền tảng thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên. Học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính cá nhân hay máy tính cố định) và chỉ cần kết nối internet đều có thể tiếp cận nội dung hệ thống kiến thức của 9 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh có thể truy cập vào các nền tảng của Báo Thanh Niên hoặc quét mã QR từ lịch phát sóng để xem trực tiếp chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào đúng khung giờ hoặc xem lại 88 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT đã phát.

Lịch phát sóng tuần từ 20 đến 25.4 các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp năm 2026