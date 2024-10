Bị rút bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, tác giả nói gì?

3 bài báo khoa học cùng xuất bản năm 2022, vừa bị Nhà xuất bản Elsevier rút khỏi Tạp chí Fuel, bao gồm: "Combustion and emission behaviors of dual-fuel premixed charge compression ignition engine powered with n-pentanol and blend of diesel/waste tire oil included nanoparticles" (nhóm tác giả gồm P.V. Elumalai, Satosh Kumar Dash, M.Parthasarathy, N.R. Dhineshbabu, Dhinesh Balasubramanian, Dao Nam Cao, Thanh Hai Truong, Anh Tuan Le, Anh Tuan Hoang).

"Exploration over combined impacts of modified piston bowl geometry and tert-butyl hydroquinone additive-included biodiesel/diesel blend on diesel engine behaviors" (nhóm tác giả gồm Krupakaran Radhakrishnan Lawrence, Zuohua Huang, Xuan Phuong Nguyen, Dhinesh Balasubramanian, Vidyasagar Reddy Gangula, Raghurami Reddy Dodipalli, Van Vang Le, Sachuthananthan Bharathy, Anh Tuan Hoang).

"Optimization of variable compression ratio diesel engine fueled with Zinc oxide nanoparticles and biodiesel emulsion using response surface methodology" (nhóm tác giả R. Hussain Vali, Anh Tuan Hoang, Harveer Singh Pali,Dhinesh Balasubramanian, Muslum Arici, Zafar Said, Xuan Phuong Nguyen).