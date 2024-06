Đa số các nhà khoa học nghiêm túc chỉ công bố 2-5 bài báo mỗi năm

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế của ĐH Công nghệ Sydney (UTS), Úc và giáo sư y khoa của ĐH New South Wales (Úc), đồng thời Giám đốc Viện Nghiên cứu Tâm Anh, TP.HCM.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn NVCC

Ông từng là biên tập cho các tập san y khoa như Journal of Bone and Mineral Research, Osteoporosis International, Bone, Osteoporosis and Sarcopenia, JAFES, PeerJ, PLoS ONE, Scientific Reports.