Bí thư Cà Mau đốc thúc đẩy nhanh tiến độ cao tốc, sân bay

Ngày 23.2, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc tết, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động đang thi công tại các công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau.

Tại dự án đường bộ cao tốc đoạn Cà Mau – Cái Nước (gói thầu XL01), đại diện Ban Trường Sơn Nam (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) cho biết đến ngày 21.2, giá trị sản lượng thực hiện đạt 266 tỉ đồng/19.533 tỉ đồng, tương đương 1,4% giá trị xây lắp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải trao quà tết cho các lực lượng thi công dự án cao tốc Cái Nước - Đất Mũi ẢNH: G.B

Con số 1,4% cho thấy khối lượng phía trước còn rất lớn, trong khi áp lực tiến độ đã hiện hữu ngay từ những tháng đầu năm.

Hiện đơn vị đã bố trí 8 mũi thi công, gồm 5 mũi thi công đường và 3 mũi thi công cầu; huy động 115 đầu xe, máy thiết bị với tổng nhân sự 370 người. Trên thực địa, 5/25 cầu đang được triển khai, khối lượng đắp cát đạt 149.000 m³/2 triệu m³ theo thiết kế.

Nhà thầu kiến nghị tỉnh Cà Mau chỉ đạo hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật, gồm đường dây điện trung, hạ thế trước ngày 30.4 để tránh ách tắc thi công. Đồng thời đề nghị các địa phương như: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP.HCM ưu tiên cung cấp cát san nền, đá theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau. Đại diện chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết dự án đã đạt khoảng 25% giá trị thực hiện tổng thể; riêng công tác san lấp đạt trên 30%.

Đoàn công tác kiểm tra dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau ẢNH: G.B

Đơn vị thừa nhận những khó khăn ban đầu về nguồn cung vật liệu như cát, đá, xi măng và xử lý nền đất yếu. Tuy nhiên, ACV cam kết tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng và phấn đấu đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ vào tháng 9 năm nay.

Yêu cầu rút ngắn thời gian nhưng không giảm chất lượng

Tại buổi thăm, chúc tết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực của các đơn vị thi công trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua địa phận xã Khánh An ẢNH: G.B

Ông Hải đề nghị các đơn vị tập trung toàn lực, nhân rộng các mũi thi công trong giai đoạn mùa khô để bù tiến độ; đặt mục tiêu cụ thể nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.

Thông điệp được Bí thư tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh là phải sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ người dân và phát triển kinh tế – xã hội địa phương, nhưng không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ. Mùa khô đang là thời gian "vàng" để tăng tốc. Nếu tận dụng tốt giai đoạn này, cả cao tốc lẫn sân bay sẽ có cơ hội bứt phá tiến độ, tạo động lực hạ tầng cho Cà Mau ngay trong năm nay.