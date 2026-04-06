Thời sự

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành làm Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

Nguyễn Long
06/04/2026 20:15 GMT+7

Ông Trần Quốc Khánh, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành làm Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội XV, TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành.

Ngày 6.4, tại phường Tân Thành (TP.HCM), Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, với sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành làm Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định điều động ông Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành đến nhận công tác tại UBND TP.HCM. Đồng thời, trao quyết định của UBND TP.HCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ được điều động. Bà Tuyết đánh giá bà Huỳnh Thị Phúc là cán bộ có trình độ, năng lực và đề nghị bà trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy phường đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đối với ông Trần Quốc Khánh, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua và tin tưởng trên cương vị Phó giám đốc Sở Nội vụ, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Quốc Khánh (56 tuổi, quê tỉnh An Giang), có trình độ thạc sĩ công tác xã hội, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành.

Bà Huỳnh Thị Phúc phát biểu tại hội nghị

Bà Huỳnh Thị Phúc (51 tuổi, quê TP.HCM), có trình độ thạc sĩ văn hóa, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà giữ chức Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, TP.HCM.

