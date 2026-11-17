Sáng 17.11, tại lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với thành tích của ngành giáo dục thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chúc mừng ngành GD-ĐT Hà Nội ẢNH: TTXVN

Ông nhắc đến những thầy cô tận tụy tại các trường đông học sinh, kiên trì ở địa bàn khó khăn, những giáo viên mầm non chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ và những nhà giáo đồng hành với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chia sẻ với khó khăn của giáo viên trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường công lập, cũng như những trăn trở trước một số vụ việc, sự cố đáng tiếc trong môi trường giáo dục.

Theo ông Trần Đức Thắng, xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo phải được đặt ở vị trí then chốt. Bên cạnh bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng số, ngành giáo dục cần khuyến khích giáo viên sáng tạo, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.

Đặc biệt, các cấp quản lý cần cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ danh dự nhà giáo để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề.

"Sự tôn vinh dành cho nhà giáo cần được thể hiện bằng cả những hành động cụ thể, bền bỉ", ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực, cống hiến; đồng thời mong các thầy cô giữ vững tình yêu nghề, niềm tin vào học trò.

Tại buổi lễ, Sở GD-ĐT Hà Nội và 15 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 2 trường học nhận Huân chương Lao động hạng nhất, 6 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Ngoài ra, 31 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngành giáo dục Hà Nội cũng tuyên dương 422 tập thể điển hình tiên tiến và 228 nhà giáo tiêu biểu.



