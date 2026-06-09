Bí thư Hà Nội: Một việc chỉ giao cho một cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng

Chiều 9.6, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: QUANG THÁI

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thành phố tiếp tục thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong tháng 6, thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc, quy trình phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa 4 trục.

Trong đó, việc gì thuộc thành phố thì thành phố chịu trách nhiệm, việc gì đã phân cấp cho xã, phường thì xã, phường phải chủ động thực hiện. Việc gì cần phối hợp liên ngành thì phải có đầu mối chịu trách nhiệm đến cuối cùng.

"Nguyên tắc xuyên suốt là một việc chỉ giao cho một cơ quan, một cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng và có các cơ chế để kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Cấp xã trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân

Ông Trần Đức Thắng cũng yêu cầu đánh giá nguồn lực cấp xã so với yêu cầu nhiệm vụ để giao nguồn lực, để cấp xã thực sự trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân, đưa chính quyền về gần dân, phục vụ nhân dân.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại về hạ tầng thông tin, băng thông đường truyền, chuẩn hóa liên thông dữ liệu chuyên ngành.

Mỗi xã, phường phải có dữ liệu quản trị địa bàn cơ bản, gồm có dữ liệu pháp luật, dữ liệu đất đai, dữ liệu chuyên ngành, thủ tục hành chính. Mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải được theo dõi bằng tiến độ, mỗi phản ánh của người dân phải được theo dõi trạng thái đang xử lý, mỗi thủ tục hành chính phải đo được thời gian, chất lượng và trách nhiệm.

Không để tình trạng đã có dữ liệu trên hệ thống số nhưng vẫn yêu cầu người dân phải nộp giấy tờ và phát sinh thêm việc cho cán bộ và người dân.

Ông Trần Đức Thắng lưu ý, các sở, ngành không được coi phân cấp là chuyển việc xuống dưới mà phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ và chịu trách nhiệm chuyên môn. Nếu sở, ngành nào chậm hướng dẫn, để cơ sở lúng túng, hồ sơ chậm, khiến người dân phải đi lại nhiều lần thì người đứng đầu sở, ngành đó chịu trách nhiệm.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.Hà Nội cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát vị trí việc làm, năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ xã, phường so với các nhiệm vụ đã được phân cấp, có phương án điều chuyển, tăng cường, đào tạo lại, thay thế kịp thời đối với những vị trí không đáp ứng yêu cầu…

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, HĐND thành phố, các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan cần chuyển mạnh sang giám sát theo vấn đề, theo tiến độ, theo sản phẩm, trọng tâm là các lĩnh vực dễ phát sinh vướng mắc, bức xúc.

"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hơn nữa theo dõi, giám sát, đánh giá độc lập về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; phản ánh kịp thời những nơi làm tốt để nhân rộng, những nơi làm chưa tốt để chấn chỉnh", ông Thắng nói.

Hồi tháng 7.2025, Hà Nội sắp xếp 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 526 đơn vị hành chính cấp xã thành 126 xã, phường mới. Thành phố đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, ủy quyền; chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống quản lý, điều hành số theo 4 trục, gồm: Đảng, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc.

Kết quả bước đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện, thành phố đã hình thành phương thức quản trị mới hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn. Hệ thống chính trị của thành phố đang chuyển dần phương thức lãnh đạo điều hành từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại…