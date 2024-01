Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tư tưởng lừng chừng, bàng quan thì khó giải quyết công việc

Yêu cầu trên được ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 30.1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định trong năm qua, TP.HCM tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương rất nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả. Trong đó, TP.HCM xác định kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, quốc phòng an ninh là trọng yếu, cán bộ là then chốt của then chốt.

Hiện Đảng bộ TP.HCM có hơn 255.000 đảng viên. Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ trong các buổi gặp gỡ cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh bản thân ông luôn được nhắn nhủ phải quan tâm chăm lo công tác cán bộ. Trong năm qua, TP.HCM đã có kế hoạch đào tạo cán bộ trẻ, nữ để kiện toàn nhân sự cho nhiệm kỳ này và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới.

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết Đảng bộ TP.HCM quan tâm đúng mức đến công tác này, thường xuyên đổi mới, gắn kiểm tra của Đảng với HĐND, MTTQ và các đoàn thể, lắng nghe góp ý của người dân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị công tác xây dựng Đảng sáng 30.1 SỸ ĐÔNG

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được triển khai thường xuyên, kiên quyết xử lý những vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn, trong đó có những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án thuộc diện Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Qua đó góp phần cảnh báo, răn đe phòng ngừa vi phạm.

Công tác xây dựng chính quyền được tập trung xây dựng tổ chức bộ máy cấp sở và UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức, nâng cao chất lượng đội ngũ, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận còn không ít khó khăn, vướng mắc, có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về chủ quan, bộ máy vận hành chưa hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm, phối hợp thiếu đồng bộ, một phần do vướng mắc giữa thẩm quyền chung với trách nhiệm cá nhân.

"Vậy phải suy nghĩ cách nào để giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp nhanh hơn mà vẫn đảm bảo đúng quy định", ông Nên đặt vấn đề, đồng thời lưu ý công việc của bộ máy chậm thì người dân phải chờ đợi.

Công chức bộ phận một cửa UBND Q.1, TP.HCM giải quyết hồ sơ của người dân SỸ ĐÔNG

Năm 2024, Đảng bộ TP.HCM chọn chủ đề năm là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội".

Nêu lý do đặt vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng lên đầu tiên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết trong thời gian qua, trên phạm vi cả nước có nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, vi phạm quy chế làm việc, vi phạm pháp luật. Từ đó, TP.HCM rút ra bài học kinh nghiệm từ các địa phương, đơn vị khác và chính bản thân thành phố.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho công tác này, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên vẫn phải xác định giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là trọng tâm. "Tư tưởng lấn cấn, lừng chừng, bàng quan thì khó giải quyết công việc". Bên cạnh đó, việc đánh giá cán bộ, đảng viên phải sát thực tiễn, gắn với từng công việc cụ thể, ứng dụng công nghệ để đánh giá, giám sát công việc.