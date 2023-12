Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Lấy phiếu tín nhiệm giúp đẩy lùi tình trạng né tránh

Người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ tự soi, tự sửa

Ngày 12.12, phát biểu tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác khi thực hiện khâu lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND TP.Đà Nẵng bầu.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP.Đà Nẵng bầu là hoạt động giám sát quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của những người được HĐND TP.Đà Nẵng bầu.

Thông qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ tự soi, tự sửa, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục giúp cho bộ máy nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị của thành phố có đầy đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ. Nhất là khắc phục, đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng chức trách, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hiện nay", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại kỳ họp HOÀNG SƠN

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng cần tập trung thảo luận, đánh giá sát, đúng, toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng trong năm 2023. Làm cơ sở xác định các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong năm 2024 để thực hiện chủ đề năm 2024 là "Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội" và phấn đấu đạt các mục tiêu mà nghị quyết hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 đã đề ra. Đó là các mục tiêu: GRDP tăng từ 8 - 8,5%, thu ngân sách tăng từ 5 - 7% so với ước đạt của năm 2023…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết thêm, trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội, vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 110 ngày 29.11.2023 về kỳ họp thứ 6, giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

"Do đó, đề nghị HĐND thành phố cùng với UBND thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành T.Ư để tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 43 và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển của TP.Đà Nẵng trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Xử lý bất cập gây ngập úng đô thị

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và công tác xây dựng chính quyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cho hay, qua phản ánh của cử tri và các doanh nghiệp, hiện khả năng tiếp cận nguồn vốn khó khăn do siết chặt cho vay của các ngân hàng; dòng tiền huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản bị thu hẹp, không có nhiều sản phẩm mới…

Điều này ảnh hưởng lớn nguồn cung và thanh khoản của thị trường, làm cho hoạt động kinh doanh bất động sản giảm sâu. Một số dự án nhà ở xã hội thiếu vốn đầu tư, hiện đã đáp ứng đủ điều kiện để được vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng nhưng việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn…

Cử tri cũng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra toàn bộ và có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ngập úng trước dự báo tình hình mưa lớn cục bộ trong thời gian đến; thường xuyên truyền thông trên diện rộng để nhân dân biết, thích ứng với biến đổi khí hậu và mưa lớn xảy ra, nâng cao ý thức công dân đô thị.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng, báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri tại kỳ họp HOÀNG SƠN

Thành phố cũng cần có phương án xây dựng hệ thống kè, mở rộng luồng chảy; triển khai nạo vét, khơi thông cống, mương, dòng chảy kênh thoát lũ; chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đường vành đai phía Tây, vành đai phía Tây 2 có phương án xử lý tình trạng ngập úng cục bộ. Cần kiểm tra, đánh giá, có giải pháp gia cố, chống sạt lở; khảo sát, nghiên cứu đề xuất mở tuyến đường mới; sớm có chủ trương lập dự án bạt đồi núi, hạ thấp cao trình nhằm chống sạt lở; có giải pháp khắc phục chống ngập đồng bộ, hiệu quả tại các khu vực dân cư thấp trũng, thường xuyên ngập sâu của các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và H.Hòa Vang.

Cử tri kiến nghị HĐND TP.Đà Nẵng tăng cường giám sát việc giải ngân đầu tư các dự án, có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc kéo dài nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm. Tiếp tục có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh chính trị, an ninh thông tin và trật tự an toàn xã hội; tăng cường quản lý giá cả trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

"Cử tri cũng rất băn khoăn, lo lắng trước tình hình giá cả leo thang. Đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, quản lý và điều hành giá hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá cả, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, lợi dụng sự biến động của giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa bất hợp lý, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến", Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng nói.