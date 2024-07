Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Nghị quyết 136 là 'rất mới và chưa có tiền lệ'

Ngày 29.7, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 19 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá vấn đề đặc biệt quan trọng và cấp bách hiện nay là triển khai thực hiện Nghị quyết số 136 (ngày 26.6.2024) của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.



"Chúng ta chỉ còn 5 tháng nữa là đến thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết số 136 (tức ngày 1.1.2025), do đó tôi đề nghị HĐND, các ban, các đại biểu HĐND thành phố nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, là nền tảng vững chắc để mở ra nhiều cơ hội, động lực mới và các chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố; tạo ra các đột phá để thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến", ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HOÀNG SƠN

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiều vấn đề quy định trong Nghị quyết số 136 là "rất mới và chưa có tiền lệ", như: khu thương mại tự do; thí điểm cơ chế tài chính; trao đổi bù trừ tín chỉ carbon; thu hút nhà đầu tư chiến lược trong một số ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; chính sách về thử nghiệm có kiểm soát, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Theo đó, đòi hỏi TP.Đà Nẵng phải nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

"Trước mắt, đề nghị HĐND thành phố, UBND thành phố khẩn trương xác định các nội dung thuộc thẩm quyền ban hành kế hoạch và thực hiện ngay việc xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành để triển khai các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 136 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo.

Còn nhiều hạn chế kéo dài chưa được khắc phục

Phát biểu liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, nhất là chủ đề năm 2024, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy và làm mới các sản phẩm du lịch, dịch vụ…

Nhờ đó, kinh tế thành phố có sự tăng trưởng với nhiều kết quả khả quan (GRDP quý 2.2024 tăng trưởng 8,35%, 6 tháng tăng trưởng 5%; thu ngân sách đạt 13.589 tỉ đồng, bằng 70,3% dự toán và tăng 31,7% so với cùng kỳ).

Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Kỳ họp này, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng HOÀNG SƠN

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế thành phố phục hồi chưa đồng đều và còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Nhiều hạn chế kéo dài chưa được khắc phục như: kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ giải tỏa đền bù, triển khai một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm; việc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng xử lý rác thải không đạt được yêu cầu đề ra. Đây là những vấn đề mà dư luận xã hội và cử tri đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, kỳ họp lần này sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, nhất là dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; các chính sách hỗ trợ trên lĩnh vực giáo dục, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và công nghệ…

"Đối với các nghị quyết liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của thành phố, đề nghị HĐND, các đại biểu HĐND thành phố tập nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất là làm rõ căn cứ và tính khả thi, các giải pháp đột phá để các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình trước khi HĐND thành phố quyết nghị", ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục, nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố xem xét, lựa chọn các công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện.