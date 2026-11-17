Đưa Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đến thăm, chúc mừng Đại học Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Đại học Đà Nẵng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: N.H

Tại buổi thăm, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết đơn vị hiện có 6 trường đại học thành viên, 4 đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc, với quy mô khoảng 73.000 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và lưu học sinh quốc tế. Đại học Đà Nẵng có 2.700 viên chức, giảng viên, người lao động, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt hơn 53%.

Đại học Đà Nẵng hiện có hơn 1.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai thông qua các viện, trung tâm và nhóm nghiên cứu mạnh, với nhiều dự án, đề tài trọng điểm cấp nhà nước, bộ, ngành, địa phương và hợp tác với doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Bình quân mỗi năm, đơn vị có hơn 600 công trình, bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Đáng chú ý, mùa tuyển sinh năm 2026, Đại học Đà Nẵng đạt 100% chỉ tiêu với hơn 18.000 tân sinh viên. PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của thành phố trong đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học và người lao động, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo Đại học Đà Nẵng ẢNH: N.H

Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố ủng hộ định hướng phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia; đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành trong đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thành phố cũng sẽ tăng cường đặt hàng đào tạo, nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn và quan tâm tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án tại khu Làng Đại học.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại khuôn viên Đại học Đà Nẵng ẢNH: N.H

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết thêm Đà Nẵng sẽ nghiên cứu cơ chế phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, sớm bàn giao quỹ đất sạch để triển khai dự án đúng tiến độ.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Bí thư Thành ủy gửi lời tri ân, chúc mừng đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, viên chức và người lao động Đại học Đà Nẵng; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và cả nước.

Tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng AI

Ngày 17.11, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, vai trò người thầy không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm mà còn phải định hướng, khơi dậy cảm hứng, tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm xã hội cho người học.

PGS-TS Nguyễn Lê Hùng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HUY ĐẠT

Năm học 2025-2026, trường có hơn 2.000 sinh viên nhập học, đạt 107% chỉ tiêu, nâng quy mô đào tạo toàn trường lên gần 7.000 sinh viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, trường đạt giải nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.Đà Nẵng; đội tuyển sinh viên lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới năm 2026 và đạt giải nhì Cuộc thi Sáng kiến Khoa học trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Về định hướng thời gian tới, nhà trường tập trung chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị; khai thác cơ sở 2 tại phường Ngũ Hành Sơn, dự kiến được Đại học Đà Nẵng bàn giao vào giữa năm 2027; phát triển đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, địa phương.

Các tập thể Trường đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục - Đào tạo ẢNH: N.H

Dịp này, trường tuyên dương hai tân tiến sĩ năm 2026 là tiến sĩ Bùi Mai Cường (Khoa Cơ khí) và tiến sĩ Trương Thị Huyền Anh (Khoa Kỹ thuật xây dựng). Nhiều tập thể, cá nhân cũng được trao bằng khen, giấy khen và Cờ thi đua của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và nhà trường.