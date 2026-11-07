Xã ở Đà Nẵng tiên phong đưa giáo dục công dân số và AI vào trường học

Sáng 7.11, UBND xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) triển khai Chương trình thí điểm giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại toàn bộ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn, nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Xã Hòa Vang tiên phong triển khai chương trình thí điểm giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn ẢNH: HUY ĐẠT

Đây là chương trình được UBND xã Hòa Vang chủ động xây dựng và triển khai ngay trong năm 2026, với sự đồng hành, tư vấn chuyên môn của Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng đến với học sinh từ sớm. Cùng với đó là những nỗi lo của phụ huynh, giáo viên khi trẻ có thể sử dụng điện thoại quá nhiều, tiếp xúc với tin giả, lừa đảo hoặc bị bắt nạt trên mạng. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang xuất hiện trong các bài tập học tập của học sinh.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang phát biểu tại chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Trước thực tế này, mới đây UBND xã Hòa Vang đã ban hành quyết định hướng dẫn các giải pháp quản lý, hạn chế sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Theo ông Nguyện, tinh thần xuyên suốt là lấy giáo dục, nhắc nhở làm chính, không cấm tuyệt đối, đồng thời phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

"Nhưng xã Hòa Vang không dừng ở quản lý. Ngay sau đó, đề án Giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo được xây dựng, với mục tiêu dạy học sinh biết tự bảo vệ mình và dùng công nghệ có trách nhiệm. Khi Bộ GD-ĐT ban hành khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông vào tháng 8.2026, chính quyền xã đã có sẵn kế hoạch để đưa vào thực hiện", ông Nguyện thông tin.

Các đại biểu UBND xã Hòa Vang, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cùng đông đảo giáo viên cấp tiểu học, THCS dự chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Chương trình thí điểm được triển khai tại 3 trường, gồm: Trường tiểu học An Phước, Trường tiểu học Hòa Phú và Trường THCS Ông Ích Đường. Nội dung giáo dục được lồng ghép vào các môn học và hoạt động trải nghiệm hiện có, không tổ chức thành môn học mới, tránh tạo thêm áp lực cho học sinh.

Về giáo dục công dân số, học sinh được trang bị kỹ năng quản lý thời gian sử dụng thiết bị, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện tin giả, lừa đảo và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Với nội dung AI, học sinh tiểu học được làm quen với công nghệ và các nguyên tắc an toàn cơ bản; học sinh THCS tìm hiểu cách AI hoạt động, nhận biết những hạn chế của AI và sử dụng công cụ này để tạo sản phẩm học tập. Các dự án mẫu cũng được thiết kế gắn với nông nghiệp, văn hóa và đời sống tại địa phương.

Trường tiểu học An Phước là một trong 3 trường được lựa chọn thí điểm chương trình giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo tại xã Hòa Vang ẢNH: N.H

Tiến sĩ Hồ Trần Ngọc Oanh, Trưởng khoa Ngữ văn - Truyền thông Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), cho biết nhà trường đồng hành với xã Hòa Vang trong các khâu khảo sát thực trạng, xây dựng khung năng lực, biên soạn tài liệu, kế hoạch bài dạy, bồi dưỡng giáo viên và tư vấn đánh giá chương trình. Các tài liệu được thiết kế phù hợp điều kiện thực tế của từng trường.

Theo tiến sĩ Hồ Trần Ngọc Oanh, mỗi bài dạy đều có phương án không cần máy tính, nhằm bảo đảm học sinh vẫn được tiếp cận kiến thức trong điều kiện thiếu thiết bị.

Tiến sĩ Hồ Trần Ngọc Oanh trình bày đề dẫn, giới thiệu mục tiêu và ý nghĩa chương trình thí điểm giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo trong trường học ẢNH: HUY ĐẠT

Theo kế hoạch của UBND xã Hòa Vang, sau khi khai mạc chương trình, toàn bộ 218 giáo viên của 3 trường sẽ tham gia bồi dưỡng. Giáo viên tự học trực tuyến một tuần, học trực tiếp tại trường và tiếp tục vận dụng để thiết kế bài dạy phù hợp với lớp học. Riêng giáo viên tin học được bồi dưỡng chuyên sâu về nội dung AI.

Bên cạnh đó, phụ huynh được hướng dẫn thông qua các buổi trao đổi và cẩm nang "Đồng hành số", giúp gia đình biết cách thiết lập chế độ an toàn trên thiết bị, thống nhất quy tắc sử dụng điện thoại với con và nhận biết sớm dấu hiệu trẻ lệ thuộc công nghệ.