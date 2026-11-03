Đà Nẵng ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về chữa cháy, cứu nạn

Ngày 3.11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố tại số 183 Phan Đăng Lưu (phường Cẩm Lệ).

Dự buổi lễ có ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ẢNH: N.H

Trung tâm được thành lập nhằm hướng đến đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng trực quan, lấy trải nghiệm thực hành làm trọng tâm.

Tại đây, người dân, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động được trực tiếp tìm hiểu, thực hành các kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy, nổ; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; thoát nạn, cứu người và xử lý các tình huống tai nạn, sự cố.

Trải nghiệm thực tế thoát nạn giúp người dân, học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng ứng phó khi xảy ra cháy, nổ ẢNH: N.H

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố tổ chức quản lý, vận hành trung tâm thường xuyên, an toàn, hiệu quả; xây dựng nội dung trải nghiệm phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp đưa người dân đến học tập, thực hành, đồng thời quan tâm nguồn lực và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục kỹ năng an toàn.

Người dân trực tiếp cầm vòi phun nước dập đám cháy giả định ẢNH: N.H

Tiếp thu chỉ đạo, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định Công an thành phố sẽ tập trung tổ chức vận hành trung tâm hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đưa kiến thức, kỹ năng an toàn đến gần hơn với người dân.

Đáng chú ý, Công an thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu hướng dẫn 100% UBND cấp xã thành lập và đưa vào hoạt động tối thiểu một Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong năm 2027, phấn đấu hoàn thành sớm lộ trình trước năm 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Trung tâm tổ chức các tình huống thực hành để đại biểu và người dân rèn luyện kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm ẢNH: N.H

Ngay sau lễ ra mắt, lãnh đạo thành phố, đại biểu và người dân, học sinh, sinh viên đã tham quan, trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thực hành tại trung tâm.