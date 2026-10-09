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    Thời sự

    Đà Nẵng có gần 300 tay lái sẵn sàng cứu hộ mùa mưa lũ

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Gần 300 tay lái ở Đà Nẵng vừa hoàn thành khóa đào tạo lái phương tiện thủy, sẵn sàng tiếp cận vùng ngập sâu, sơ tán người dân và cứu hộ, cứu nạn khi mưa lũ gây chia cắt.

    Chiều 9.10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường cao đẳng Hàng hải và đường thủy 2 tổ chức bế mạc khóa đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, với 284 học viên tham gia.

    Dự lễ bế mạc có đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường và học viên.

    Đà Nẵng có gần 300 tay lái sẵn sàng cứu hộ mùa mưa lũ- Ảnh 1.

    Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (thứ 6 từ phải sang), trao chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các chiến sĩ

    ẢNH: QUANG CƯỜNG

    Khai mạc từ ngày 25.8, khóa đào tạo dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở từ các xã, phường ở thành phố Đà Nẵng. Chương trình kết hợp kiến thức pháp luật, quy tắc an toàn giao thông đường thủy với kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống khẩn cấp trong quá trình cứu hộ, cứu nạn.

    Trong 33 ngày học lý thuyết và thực hành, các học viên được hướng dẫn kiểm tra phương tiện trước khi vận hành; điều động, quay trở, cập và rời bến; phòng ngừa va chạm, xử lý sự cố, sử dụng phương tiện cứu sinh và thực hành kỹ năng cứu hộ.

    Đáng chú ý, trong quá trình huấn luyện, các học viên đã phối hợp lực lượng chức năng và người dân cứu sống một người bị đuối nước tại chân cầu Thuận Phước. Tình huống thực tế này góp phần rèn luyện khả năng phối hợp, xử trí nhanh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trên sông, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lũ xảy ra.

    Đà Nẵng có gần 300 tay lái sẵn sàng cứu hộ mùa mưa lũ- Ảnh 2.

    Học viên rèn luyện kỹ năng điều động, quay trở phương tiện, đáp ứng yêu cầu tiếp cận các khu vực ngập sâu, bị chia cắt

    ẢNH: QUANG CƯỜNG

    Sau 2 ngày kiểm tra, sát hạch cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định. Công tác đào tạo, kiểm tra được tổ chức bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

    Việc đào tạo gần 300 người lái phương tiện thủy nội địa góp phần củng cố lực lượng phòng, chống thiên tai tại cơ sở, đáp ứng phương châm "4 tại chỗ" ở thành phố Đà Nẵng trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. 

    Đây cũng là cơ sở để các địa phương chủ động bố trí nhân lực vận hành phương tiện, tiếp cận khu vực ngập sâu, bị chia cắt, sơ tán người dân, vận chuyển hàng thiết yếu và triển khai cứu hộ, cứu nạn khi mưa lũ xảy ra.

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