Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chiều 9.6, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tại Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại cuộc gặp, anh Bùi Quang Huy cho rằng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, thế hệ trẻ có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy, góp phần xây dựng tương lai hợp tác bền vững giữa hai dân tộc.

Thông tin với Thủ tướng Hun Manet về kết quả hội đàm giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia diễn ra ngày 8.6, anh Bùi Quang Huy cho biết, cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, đạt nhiều kết quả tích cực.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi thông tin tại buổi gặp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy cũng thông tin với Thủ tướng Hun Manet về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 - 25.6. Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm tuổi trẻ Việt Nam kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.