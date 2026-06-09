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Giới trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/06/2026 17:46 GMT+7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chiều 9.6, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tại Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại cuộc gặp, anh Bùi Quang Huy cho rằng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước là tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, thế hệ trẻ có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy, góp phần xây dựng tương lai hợp tác bền vững giữa hai dân tộc.

Thông tin với Thủ tướng Hun Manet về kết quả hội đàm giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia diễn ra ngày 8.6, anh Bùi Quang Huy cho biết, cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi thông tin tại buổi gặp

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy cũng thông tin với Thủ tướng Hun Manet về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 - 25.6. Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm tuổi trẻ Việt Nam kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại cuộc gặp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề xuất tiếp tục thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia trên các lĩnh vực có tính chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; đồng thời tăng cường kết nối doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, cán bộ trẻ và thanh niên khu vực biên giới của hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chào xã giao Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi chào xã giao tại Hà Nội

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đáp lời, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí với ý kiến của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; đồng thời khẳng định thanh niên đóng vai trò rất quan trọng, là nòng cốt kết nối mối quan hệ Việt Nam - Campuchia; cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết đã giao nhiệm vụ cho Phó thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, trực tiếp phụ trách và phát huy các hoạt động phối hợp với thanh niên Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet cũng đề xuất xây dựng cơ chế gặp gỡ giữa các tổ chức thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng đầu tư cho hợp tác thanh niên hôm nay chính là đầu tư cho tương lai quan hệ Việt Nam - Campuchia, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia qua nhiều thế hệ.

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