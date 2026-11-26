Tại buổi tiếp công dân ngày 25.11, một số người dân xã Bình Giang (Ninh Bình) tiếp tục đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất UBND xã Vũ Bản (H.Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ) giao trái thẩm quyền.

Vụ việc liên quan 302 trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền trong giai đoạn 2006 - 2013. Các sai phạm đã bị xử lý hình sự, song việc giải quyết quyền lợi về đất đai cho người dân còn kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn ẢNH: BÁO NINH BÌNH

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu UBND tỉnh phân công một lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với xã Bình Giang rà soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ tình trạng pháp lý từng thửa đất, nghĩa vụ tài chính và quyền lợi liên quan, đối chiếu với quy định pháp luật qua từng thời kỳ.

Trường hợp đủ điều kiện phải được xem xét, giải quyết kịp thời; trường hợp không đủ điều kiện phải có phương án xử lý phù hợp, đúng pháp luật. Ông Tuấn cũng yêu cầu xã Bình Giang trực tiếp đối thoại, hướng dẫn và thông tin rõ kết quả xử lý cho người dân, không đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà.

Trước đó, tháng 9.2016, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt 5 bị cáo liên quan vụ án, trong đó nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Bản Trần Bá Toàn và nguyên cán bộ địa chính xã Đặng Hữu Phú cùng lĩnh 10 năm tù.