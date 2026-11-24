Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, từ ngày 1.1 - 31.10.2026, toàn tỉnh triển khai 63 cuộc thanh tra, trong đó 38 cuộc đã kết thúc, ban hành 104 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, các cơ quan chức năng phát hiện vi phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý trách nhiệm 215 tập thể và 466 cá nhân.

Tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu địa phương khẩn trương kết thúc 25 cuộc thanh tra còn lại, hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2026 trước ngày 15.12.

Theo ông Tuấn, hiệu quả thanh tra không chỉ nằm ở việc phát hiện vi phạm mà còn phải được đánh giá qua kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại cuộc họp ẢNH: CỔNG TTĐT TỈNH NINH BÌNH

Vì vậy, Ninh Bình cần rà soát những kiến nghị chưa thực hiện, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Các kiến nghị về xử lý trách nhiệm phải hoàn thành trong tháng 12.2026; những kiến nghị còn lại hoàn thành trong quý 2/2027. Trường hợp có vướng mắc khách quan, tỉnh phải tổng hợp để phối hợp với Thanh tra Chính phủ tháo gỡ.

Một vấn đề khác là việc xử lý tài sản công và các dự án tồn đọng. Sau sắp xếp, Ninh Bình có 918 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 880 cơ sở đã có phương án xử lý.

Tỉnh cũng rà soát 357 dự án khó khăn, vướng mắc, kéo dài. Trong số 321 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, 100 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc và 154 dự án có phương án xử lý.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh làm rõ nguyên nhân từng cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được đưa vào sử dụng. Trong thời gian chờ phương án lâu dài, địa phương cần tính toán phương án sử dụng ngắn hạn, phấn đấu xử lý xong trong năm 2026, tránh lãng phí tài sản công.

Đối với những dự án tồn đọng, Ninh Bình đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp các bộ, ngành xem xét 7 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương.

Về công tác tiếp công dân, các cơ quan hành chính của tỉnh đã giải quyết 6.077 trong tổng số 6.806 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt 89,3%.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn yêu cầu địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp; duy trì tiếp công dân định kỳ và tăng cường tiếp công dân trực tuyến.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Ninh Bình rà soát, thống nhất số liệu về kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tài sản công với hệ thống theo dõi của cơ quan thanh tra Trung ương.