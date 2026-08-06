Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói về 'trăn trở' khi tỉnh lên thành phố

Sáng 6.8, Quốc hội thảo luận tại tổ về nghị quyết Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

"Lên thành phố rồi làm gì để phát triển đúng với danh xưng"

Thông tin một số thành tựu mà Quảng Ninh đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết, thu nhập bình quân của tỉnh năm 2025 đã đạt 10.402 USD, gấp 2,08 lần bình quân cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường ẢNH: QUOCHOI

Theo ông, Quảng Ninh có các yếu tố lợi thế tự nhiên sẵn có: cảng biển, kinh tế xuất - nhập khẩu, khoáng sản, du lịch, yếu tố địa lý rất thuận lợi. Hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiều năm qua đều phấn đấu rất tích cực nên đem lại những thành quả xây dựng kinh tế - xã hội.

"Tỉnh cũng mới đề nghị lên Quốc hội cho phép làm đường cao tốc nối Vành đai 5 với Quảng Ninh khoảng 55 km, với 10 làn xe (6 làn chính và 4 làn gom) và xin phép cơ chế để tỉnh tự bỏ tiền ra làm", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết. Theo ông, tuyến đường kết nối sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.

"Đến nay với 7 tiêu chuẩn theo quy định để lập thành phố thì Quảng Ninh đều đạt, không nợ bất kỳ một tiêu chí nào", ông Cường nói và dẫn chứng thêm tốc độ tăng trưởng của tỉnh đều đạt trong nhóm cao nhất của cả nước và tăng trưởng trên 11% trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cũng trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng thu ngân sách nhà nước đạt mốc 100.000 tỉ đồng.

"Người dân hỏi lãnh đạo tỉnh và đại biểu Quốc hội là lên thành phố thì được gì và thành phố thì khác gì tỉnh? Đây là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở, đau đáu và suy nghĩ rất nhiều. Việc tỉnh lên thành phố là điều mong mỏi chung của tỉnh.

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Nhưng chúng tôi suy nghĩ vấn đề quan trọng hơn hết sau khi lên thành phố rồi làm gì để phát triển đúng với danh xưng trong đời sống, văn hóa, vật chất, tinh thần, công nghiệp, quốc phòng, an ninh... Quan trọng nhất là sẽ phát triển thế nào. Đây là bài toán đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp của tỉnh cố gắng", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.

Ông cho hay, tỉnh đã đặt mục tiêu vào năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, cao nhất cả nước, trong khi cả nước đến phấn đấu đạt là 8.000 USD. Song, chỉ tiêu này cần sự cố gắng, vô cùng áp lực chứ không đơn giản. Bộ máy chính quyền của tỉnh làm việc liên tục, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cũng thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, chiều dài khoảng 120 km, tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 350 km/giờ, điểm đầu tại khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Cổ Loa, xã Đông Anh, Hà Nội) và điểm cuối tại khu công viên rừng thuộc phường Tuần Châu (Quảng Ninh).

Dự án đi qua địa bàn 24 xã, phường thuộc 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Thời gian đi từ Hà Nội - Quảng Ninh chỉ còn 23 phút. Cho biết mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong năm 2028, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói đây là tốc độ thi công kỷ lục. Hiện, Quảng Ninh đã bàn giao khoảng 99% đất cho chủ đầu tư.

Nhiều tỉnh chưa đủ điều kiện trở thành thành phố thu nhập bình quân rất thấp

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đề nghị đại biểu Quốc hội ủng hộ việc thành lập thành phố Bắc Ninh khi địa phương này đã cơ bản đáp ứng được các tiêu chí.

Góp ý tại tổ, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) bày tỏ đồng tình cao với đề xuất lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Hai địa phương đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện của luật Tổ chức chính quyền địa phương, phù hợp với quy hoạch...

Tuy nhiên, đại biểu này cũng lưu ý, các địa phương khi chuyển lên thành phố trực thuộc Trung ương luôn luôn có những áp lực nhất định, nhất là về hạ tầng đô thị, mật độ dân cư, hệ thống y tế, bệnh viện, trường học, vấn đề rác thải, xử lý nước thải... cần được đầu tư tương xứng.

Nếu được Quốc hội đồng ý thông qua việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thì cả nước sẽ có 9 thành phố trực thuộc Trung ương, còn lại là 25 tỉnh.

Ông Ngân băn khoăn các địa phương chưa đủ điều kiện trở thành thành phố thì phần lớn có GRDP bình quân đầu người còn rất thấp. Đặc biệt là những địa phương còn giữ diện tích đất nông nghiệp lớn, tỷ trọng khu vực nông thôn cao, mức độ đô thị hóa thấp thì khu vực dịch vụ cũng phát triển chậm.