Bí thư Trần Lưu Quang: Taxi, xe công nghệ quanh Tân Sơn Nhất cũng phải mưu sinh

Sáng 10.3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Đơn vị bầu cử số 6 ở phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nhiều ý kiến đã đề cập tình trạng taxi, xe công nghệ dừng đỗ quanh sân bay Tân Sơn Nhất gây ùn ứ giao thông.

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa và phường Tân Sơn Nhất tổ chức.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa và phường Tân Sơn Nhất sáng 10.3

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cử tri mong có bãi đỗ xe ngầm

Nêu ý kiến trong hội nghị, cử tri Nguyễn Khắc Mộc (ở phường Tân Sơn Hòa) mong thành phố quan tâm, quy hoạch, đầu tư bãi đỗ xe tập trung, bãi đỗ xe ngầm ở khu vực sân bay.

Ông Mộc dẫn chứng, các xe công nghệ, taxi đỗ rải rác trên tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất gây khó khăn cho người dân đi lại. Do đó, ông mong TP.HCM sớm triển khai bãi đỗ xe tập trung. Việc phát triển bãi đỗ xe hiện đại kết hợp các điểm giao thông công cộng sẽ góp phần giảm tình trạng đỗ xe tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, tạo thuận tiện khi di chuyển đến sân bay.

Cử tri Phạm Hồng Thắm (ở phường Tân Sơn Nhất) cho biết từ khi sắp xếp lại tổ chức ở khu dân cư, đặc biệt sau mốc ngày 1.7.2025 khi bỏ tổ dân phố, khối lượng công việc dồn lên đội ngũ không chuyên trách tăng đáng kể, áp lực gần như gấp đôi nhưng chế độ phụ cấp vẫn còn "khiêm tốn".

Cùng quan tâm đến đời sống dân sinh, cử tri Đào Ngọc Thịnh (ở phường Tân Sơn Hòa) mong TP.HCM tiếp tục đầu tư, nâng cấp trạm y tế phường để người dân thuận tiện khám chữa bệnh, tránh tình trạng phải chờ đợi lâu tại các bệnh viện tuyến trên.



Bí thư Trần Lưu Quang nói về việc đỗ xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Phản hồi các ý kiến của cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thẳng thắn "xin nhận khuyết điểm" về câu chuyện bãi đỗ xe ngầm. Bởi đây là vấn đề TP.HCM đã bàn từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được.

Ông Quang giải thích, đầu tư công trình ngầm rất tốn kém, trong khi nhà đầu tư chưa thật sự mặn mà vì khó tính toán khả năng thu hồi vốn. "Mỗi chiếc xe gửi 1 giờ chỉ thu vài chục ngàn đồng, không đủ để bù chi phí đầu tư ban đầu", ông nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói về việc taxi, xe công nghệ dừng đỗ quanh sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì vậy, thời gian tới TP.HCM có thể nghiên cứu những cơ chế linh hoạt hơn để thu hút nhà đầu tư, chẳng hạn kết hợp bãi đậu xe ngầm với các công trình thương mại dịch vụ hoặc có chính sách hỗ trợ quỹ đất.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, một số khu vực có nhu cầu lớn về đỗ xe như khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên nghiên cứu trước.

Ông cũng cho rằng tình trạng xe công nghệ, taxi tập trung đông quanh sân bay một phần do thiếu bãi đậu xe. "TP.HCM chưa có đủ bãi đỗ xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất thì không cấm được taxi, xe công nghệ đỗ quanh sân bay. Mình phải có giải pháp, người ta cũng có nhu cầu kiếm sống, phục vụ mọi người. Do đó, chừng mực nào đó chúng tôi sẽ hạn chế những bất thường", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Liên quan ý kiến cử tri về chế độ cho đội ngũ không chuyên trách ở khu dân cư, ông Trần Lưu Quang cho biết khu phố không phải là một cấp hành chính nên chế độ chính sách dành cho lực lượng này hiện tương đối hạn chế.

Theo ông, hoạt động ở cơ sở ngoài phần chính thức còn có yếu tố tự nguyện và sự tham gia của các hội, đoàn thể, tổ chức xã hội. Nếu hoạt động hiệu quả thì có thể huy động được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Ông dẫn ví dụ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM là mô hình hoạt động rất hiệu quả, nhận được nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ người yếu thế.

Di dời các trường đại học, bệnh viện ra ngoại ô

Một vấn đề lớn khác được ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh là mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành thành phố không ma túy trong những năm tới. Theo ông, đây là nhiệm vụ rất khó bởi ma túy là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm. Người nghiện ma túy cần được nhìn nhận như bệnh nhân cần điều trị, thay vì chỉ coi là tội phạm.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thành phố đang nghiên cứu xây dựng các trung tâm cai nghiện quy mô lớn tại những địa bàn trước đây thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc cai nghiện.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc cai nghiện rất khó khăn khi tỷ lệ tái nghiện rất cao. "Có những thống kê cho thấy hơn 95% người nghiện có thể tái nghiện nếu không có sự hỗ trợ rất mạnh từ gia đình và xã hội", ông nói.

Bên cạnh vấn đề an ninh xã hội, ông Trần Lưu Quang cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí tại TP.HCM đang đáng lo ngại, trong đó nguồn phát thải lớn đến từ phương tiện giao thông sử dụng xăng dầu.



"Thành phố đang từng bước tính toán việc di dời các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và các bệnh viện lớn ra ngoại ô để giảm lưu lượng người đi khám chữa bệnh, qua đó giảm số lượng xe, ùn tắc", Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết hệ thống bệnh viện tuyến cuối của thành phố hiện khá phát triển, tuy nhiên cần chú trọng hơn đến y tế cơ sở. Ông đề nghị trang bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho các trạm y tế.

"Có chính sách để có bác sĩ giỏi ở cơ sở để hướng dẫn người dân ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể dục nâng cao sức khỏe. Chúng tôi cũng cố gắng làm nhiều công viên nhằm có không gian xanh, cho người dân đi bộ tập thể dục", ông Quang nói.



Kết thúc phần trao đổi, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng những ý kiến của cử tri tại hội nghị là những thông tin rất giá trị đối với chính quyền.

"Người dân đặt vấn đề thì chính quyền phải cố gắng giải quyết. Chúng tôi hứa điều gì thì sẽ cố gắng làm điều đó. Đồng thời cũng mong bà con tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và cùng chia sẻ trách nhiệm với thành phố trong quá trình thực hiện", ông nói.

Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM); ông Đỗ Đức Hiển (đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội); bà Vương Thanh Liễu (Chủ tịch UBND phường Bình Tiên); bà Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) và ông Nguyễn Vũ Trung (Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM). Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.



