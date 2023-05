Bị 'tố' không trả lời kiến nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nói gì?

Dự án của Công ty Anh Tuấn tại quận 7 xin được đóng tiền sử dụng đất ĐÌNH SƠN

Theo đó, tại báo cáo số 4290 gửi Sở Xây dựng TP.HCM về tiến độ giải quyết vướng mắc pháp lý liên quan đến 148 dự án nhà ở trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có số kiến nghị tháo gỡ khó khăn nhiều nhất, với 101 kiến nghị liên quan đến 96 dự án. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã giải quyết dứt điểm 10 kiến nghị, 73 kiến nghị đang xem xét giải quyết, 7 hồ sơ kiến nghị tạm dừng giải quyết, 2 kiến nghị không phù hợp với pháp luật hiện tại và 2 kiến nghị không thuộc trách nhiệm của sở.

10 kiến nghị được giải quyết gồm: Giao đất bổ sung cho Công ty Địa ốc Sài Gòn 9 tại dự án cao ốc văn phòng Park IX (quận Tân Bình); gia hạn thời gian thuê đất cho Tập đoàn Keppelland cho dự án Saigon Centre (quận 1); giải quyết việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của Công ty Lê Thành để làm dự án nhà ở xã hội. Đã giải quyết kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Emico Sài Gòn tại dự án khu C - khu nhà ở đài phát sóng phát thanh Quán Tre (quận 12). Đồng thời chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam được chuyển mục đích sử dụng hơn 56.000m2 đất để thực hiện dự án tại quận Tân Phú. Có văn bản đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất an ninh sang đất ở tại dự án khu nhà ở quận 12 của Công ty Cổ phần Phú Cường. Sở cũng đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM về việc Công ty Lê Thành xin miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội tại quận Bình Tân. Bên cạnh đó đã cấp giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn; đã có văn bản gửi UBND TP.HCM liên quan đến kiến nghị của Công ty Cổ phần sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc kiến nghị hủy bỏ quyết định thu hồi đất đối với dự án khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh).

Đối với 7 hồ sơ kiến nghị tạm dừng giải quyết liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa để đầu tư dự án nhà ở và một số kiến nghị khác, theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, UBND TP.HCM báo cáo Quốc hội, Chính phủ đưa vào nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách cho TP.HCM. Vì thế, sau khi Nghị quyết mới có hiệu lực sẽ xem xét giải quyết vì hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau. Ngoài ra, hàng loạt dự án nhà ở của các tập đoàn lớn đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng hiện nay các doanh nghiệp này mới "xin thẩm định và phê duyệt tiền sử dụng đất cho dự án".

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), đến ngày 19.5, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM mới có Văn bản số 4280 về giải quyết 101 kiến nghị của HoREA liên quan 96 dự án bất động sản trên địa bàn. HoRea đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức để xem xét giải quyết tiếp 73 kiến nghị của HoREA (như Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân loại) để giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Có lẽ vì thế gửi chậm nên các thông tin giải quyết kiến nghị cho doanh nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được cập nhật vào số liệu thống kê của Sở Xây dựng công bố trước đó.