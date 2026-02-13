Bị trễ chuyến bay hay nếu delay... thì phải làm gì?

Những lỗi khiến hành khách… tự làm mình trễ chuyến bay

7 giờ 25 ngày 26 tháng chạp (13.2), tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), chị Nguyễn Thị Trà My (32 tuổi, ngụ ở P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.7, Q.6, TP.HCM) hớt hải kéo vali chạy về phía quầy check-in. Chuyến bay đi Hà Nội của chị khởi hành lúc 7 giờ 40, nhưng đến 7 giờ 25 chị mới có mặt tại sân bay vì "chủ quan nghĩ sáng sớm không kẹt xe". Và cái kết là chị My bị trễ chuyến bay.

Nên cập nhật thông tin liên tục, kiểm tra bảng điện tử, ứng dụng hãng, email, tin nhắn… để xem chuyến bay có bị delay hay không ẢNH: THANH NAM

Theo anh Đỗ Minh Quân, nhân viên điều phối cửa ra máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết: "Có một số lỗi phổ biến khiến hành khách bị trễ chuyến. Chẳng hạn như đi sát giờ, không dự phòng rủi ro. Nhiều người chỉ tính thời gian di chuyển "vừa đủ", không lường trước kẹt xe, mưa lớn hay tai nạn trên đường. Với chuyến bay nội địa, hành khách nên có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 giờ. Còn với chuyến quốc tế, tối thiểu 3 giờ. Bên cạnh đó, có người không tính thời gian làm thủ tục. Check-in, ký gửi hành lý, xếp hàng qua cửa an ninh có thể kéo dài hơn dự kiến, đặc biệt vào cao điểm tết".

Cũng theo anh Quân: "Một lỗi khác là chủ quan với giấy tờ. Hộ chiếu hết hạn, visa thiếu, quên mang CCCD trong khi điện thoại chưa tải VNeID… là những tình huống không hiếm gặp. Có hành khách chỉ phát hiện giấy tờ sai sót khi đã đến quầy làm thủ tục. Ngoài ra, có trường hợp không theo dõi thay đổi giờ bay. Giờ khởi hành, cửa ra máy bay có thể thay đổi. Nếu không bật thông báo từ ứng dụng hãng bay hoặc không quan sát bảng điện tử tại sân bay, hành khách rất dễ lỡ chuyến dù đang… ngồi trong nhà ga".

Check-in, ký gửi hành lý, xếp hàng qua cửa an ninh có thể kéo dài hơn dự kiến, đặc biệt vào cao điểm tết ẢNH: THANH NAM

4 bước cần làm khi trễ chuyến bay

Anh Quân cho biết việc đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh và đến ngay quầy hãng hàng không. "Bước 1 là đến quầy hãng ngay lập tức. Dù đã quá giờ check-in, hành khách vẫn nên đến quầy dịch vụ khách hàng sớm nhất có thể. Trong một số trường hợp, nếu đến trễ không quá lâu và chuyến bay chưa cất cánh, hãng có thể linh hoạt hỗ trợ. Nếu chuyến bay đã rời đi, nhân viên sẽ kiểm tra chỗ trống ở chuyến kế tiếp. Bước 2 là xem lại loại vé của mình. Vé máy bay hiện nay có nhiều hạng như: Vé tiết kiệm (thường không hoàn, không đổi). Vé linh hoạt (được đổi ngày, có thể mất phí). Nếu sử dụng vé linh hoạt, khả năng đổi sang chuyến sau sẽ cao hơn và chi phí thấp hơn", anh Quân nói.

Cũng theo nhân viên điều phối cửa ra máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất này: "Bước 3 là hỏi rõ về chính sách hỗ trợ. Một số hãng áp dụng nguyên tắc hỗ trợ hành khách đến trễ vì lý do bất khả kháng (như sự cố giao thông, trục trặc ngoài ý muốn), đặc biệt nếu hành khách có mặt tại sân bay chỉ muộn vài phút. Tuy nhiên, việc này không bắt buộc và tùy chính sách từng hãng. Và bước 4 là cân nhắc mua vé mới nếu cần gấp. Nếu lịch trình quan trọng, đôi khi giải pháp nhanh nhất là mua vé mới chuyến gần nhất, thay vì chờ đợi".

Khi bị delay, khách nên chủ động hỏi quyền lợi ẢNH: THANH NAM

Khi máy bay delay

Theo chị Huỳnh Hoàng Anh, nhân viên hỗ trợ khách hàng tại quầy của một hãng hàng không ở nhà ga T1, sân bay Tân Sơn Nhất, thì khác với trễ chuyến do cá nhân, delay (chậm giờ khởi hành) là tình huống phổ biến trong ngành hàng không.

"Delay có thể do thời tiết xấu, trục trặc kỹ thuật, điều phối không lưu, máy bay về trễ từ chặng trước… Theo quy định hiện hành, nếu chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên do lỗi của hãng, hành khách có thể được phục vụ nước uống, đồ ăn. Nếu delay kéo dài nhiều giờ hoặc qua đêm, hãng có thể bố trí nơi nghỉ, phương tiện di chuyển. Trong một số trường hợp, hành khách có quyền yêu cầu hoàn vé nếu không muốn tiếp tục hành trình", chị Anh nói.

Khi được hỏi: "Bị delay, khách nên làm gì để không thiệt thòi?". "Khách nên chủ động hỏi quyền lợi. Đừng ngại đến quầy dịch vụ để hỏi về suất ăn, đổi chuyến, hoàn vé. Cần giữ lại mọi giấy tờ. Như vé điện tử, thông báo delay, hóa đơn ăn uống phát sinh… có thể cần nếu yêu cầu bồi thường. Đồng thời tính toán phương án thay thế. Nếu delay quá lâu và công việc cấp bách, cân nhắc đổi hãng, chuyển sang phương tiện khác nếu phù hợp", chị Anh trả lời và nói thêm: "Nên cập nhật thông tin liên tục, kiểm tra bảng điện tử, ứng dụng hãng, email, tin nhắn… để xem chuyến bay có bị delay hay không".

Nếu hiểu rõ quyền lợi, biết cách xử lý và chuẩn bị kỹ càng, khách hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro khi đi máy bay ẢNH: THANH NAM

Anh Nguyễn Chí Kiên, nhân viên an ninh soi chiếu ở sân bay Tân Sơn Nhất, khuyên: "Khi đi máy bay, nên check-in online 24 giờ trước chuyến bay. Chuẩn bị sẵn giấy tờ từ tối hôm trước một cách cẩn thận. Cần bật thông báo ứng dụng hãng bay. Mua bảo hiểm du lịch nếu hành trình quan trọng...".

Theo anh Kiên: "Dù là delay hay trễ chuyến, điều khiến nhiều người thiệt hại lớn nhất không phải là vài giờ chờ đợi, mà là sự hoảng loạn dẫn đến quyết định vội vàng. Máy bay có thể chậm. Hành trình có thể gián đoạn. Nhưng nếu hiểu rõ quyền lợi, biết cách xử lý và chuẩn bị kỹ càng, khách hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro".