Bị xã hội đen bắt cóc, tài tử Lương Gia Huy được vợ giải cứu ngoạn mục

Trong lần thứ 5 nhận danh hiệu Ảnh đế tại giải thưởng Kim Tượng (Hồng Kông) diễn ra tối 19.4, Lương Gia Huy đã bật khóc trên sân khấu khi nhắc đến vợ. Dưới khán đài, toàn bộ khách mời đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động, đồng thời làm dấy lên sự tò mò về người phụ nữ đứng sau ông suốt hàng chục năm.

Sự nghiệp huyền thoại hiếm có

Trong lịch sử Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Lương Gia Huy là trường hợp duy nhất giành giải Ảnh đế trải dài qua 5 thập niên khác nhau. Thành tích này gần như chưa từng có tiền lệ và cũng khó lặp lại trong tương lai.

Ông giành danh hiệu Ảnh đế trẻ nhất lịch sử khi mới 26 tuổi với bộ phim Thùy liêm thính chính. Nhiều năm sau, ở tuổi 68, ông tiếp tục lập kỷ lục khi giành tượng vàng thứ 5 nhờ Bổ phong truy ảnh.

Lương Gia Huy trên sân khấu nhận giải Ảnh đế Kim Tượng lần thứ 5, đồng thời có những giây phút xúc động khi nhắc đến vợ Ảnh: UDN

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao ở tuổi U.70, Lương Gia Huy vẫn giữ được vị thế hàng đầu, thậm chí có nguồn vai diễn dồi dào hơn cả lớp trẻ. Câu trả lời nằm ở người vợ kín tiếng của ông - Giang Gia Niên.

Không hoạt động trong ngành giải trí cũng gần như không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trong những thời khắc quan trọng nhất cuộc đời nam tài tử họ Lương, Giang Gia Niên luôn là người đứng phía sau giúp đỡ.

Ngay sau khi giành giải Ảnh đế lần đầu tiên, Lương Gia Huy từng bị giới điện ảnh Hồng Kông "phong sát" vì tham gia đóng phim tại Trung Quốc đại lục. Từ một ngôi sao mới nổi, ông rơi vào cảnh thất nghiệp, không ai dám mời đóng phim.

Lương Gia Huy đã yêu thương vợ mình sâu sắc suốt 39 năm, hoàn toàn dựa trên phương châm sống: "Hôn nhân là trọn đời" Ảnh: Weibo Lương Gia Huy

Để mưu sinh, ông phải ra chợ đêm ở Vịnh Đồng La (Hồng Kông) bán hàng rong. Từ một ngôi sao trên màn ảnh đến mưu sinh trên vỉa hè đường phố, cú sốc này không phải ai cũng có thể chịu đựng.

Chính trong giai đoạn khó khăn đó, Giang Gia Niên - khi ấy là nhà sản xuất của Đài phát thanh RTHK, đã chủ động giúp đỡ Lương Gia Huy, bất chấp sự e dè của cả ngành. Không chỉ trao cơ hội việc làm, bà còn âm thầm hỗ trợ về tài chính nhưng vẫn giữ trọn lòng tự trọng cho ông.

Cuộc hôn nhân giản dị và bước ngoặt sinh tử

Năm 1987, Lương Gia Huy dùng 8.000 HKD dành dụm được để kết hôn. Chiếc nhẫn cưới chỉ trị giá 800 HKD, giấy đăng ký kết hôn do ông tự tay vẽ. Không lễ cưới xa hoa, không sính lễ cầu kỳ, nhưng Giang Gia Niên vẫn quyết định gắn bó.

Bước ngoặt lớn nhất của cuộc hôn nhân diễn ra năm 1992, khi ông đang quay phim Người tình. Trong thời gian này, ông bị một băng nhóm xã hội đen bắt cóc và đưa sang Philippines, ép đóng phim miễn phí.

Giang Gia Niên cũng bị giữ lại cùng chồng. Trong tình huống nguy hiểm, bà không hoảng loạn mà bình tĩnh thương lượng trực tiếp với thủ lĩnh băng nhóm. Bà phân tích thiệt hại kinh tế nếu dự án bị gián đoạn, đồng thời đề xuất phương án hợp tác có lợi hơn. Bằng sự tỉnh táo, bà đã thuyết phục được đối phương thả cả hai. Khi trở về Hồng Kông an toàn, Lương Gia Huy đã ôm chầm lấy vợ và bật khóc ngay tại sân bay.

Lương Gia Huy được gọi là "Ảnh đế ngàn mặt" bởi tạo hình đa dạng qua nhiều vai diễn, từ chính diện đến phản diện Ảnh: news.qq

Sau biến cố, sự nghiệp của Lương Gia Huy thăng hoa mạnh mẽ. Ông được mệnh danh là "Ảnh đế ngàn mặt" khi có thể hóa thân vào mọi kiểu nhân vật, từ vua chúa đến người dân thường, từ cảnh sát chính trực đến trùm xã hội đen.

Trong khi đó, Giang Gia Niên lui về hậu phương, chăm lo gia đình và sinh hai con gái song sinh. Cuộc sống tưởng chừng êm đềm nhưng sóng gió vẫn tiếp tục khi bà gặp vấn đề sức khỏe, phải dùng thuốc chứa hormone khiến ngoại hình thay đổi.

Trước những lời công kích từ truyền thông, Lương Gia Huy nhiều lần công khai bảo vệ vợ. Ông gọi bà là "người phụ nữ kim cương", khẳng định không ai có thể thay thế. Để bù đắp cho đám cưới giản dị năm xưa, ông giữ lời hứa cứ mỗi 10 năm sẽ tổ chức lại lễ cưới và trao vợ một chiếc nhẫn mới.

Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tài tử phim Lạc lối ở Bắc Kinh cùng hai con gái sinh đôi Ảnh: Weibo Lương Gia Huy

Trong suốt hơn 43 năm hoạt động, Lương Gia Huy gần như không vướng scandal hay tin đồn tình ái. Giữa một showbiz đầy biến động, ông được xem là hình mẫu hiếm hoi về đời tư sạch.

Trong bài phát biểu gần đây, ông xúc động nói: "Cảm ơn vợ đã chịu đựng tôi suốt hàng chục năm qua". Nhưng thực tế, đó không phải là sự chịu đựng, mà là hành trình hai người cùng giúp đỡ nhau vượt qua mọi biến cố.

Từ những ngày bán hàng rong, đến lúc đối mặt sinh tử, rồi đến khi đạt đỉnh vinh quang, Giang Gia Niên luôn âm thầm ở bên chồng. Không phải là cái bóng phía sau, bà chính là người đồng hành đã góp phần làm nên sự nghiệp và cuộc đời của Lương Gia Huy.