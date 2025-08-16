Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bị xử phạt vì để bò chạy vào hầm sông Sài Gòn
Bị xử phạt vì để bò chạy vào hầm sông Sài Gòn

Lực lượng CSGT TP.HCM vừa lập biên bản, xử lý người chủ vì để bò nặng khoảng 100 kg chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn.

Ngày 16.8, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử lý một người đàn ông để chạy lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

CSGT TP.HCM xử phạt chủ để bò chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 30 ngày 15.8, qua hệ thống camera giám sát, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phát hiện tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) có một đàn bò không người trông coi. Lực lượng cứu hộ được điều đến ngăn chặn và phối hợp Công an phường An Khánh hỗ trợ xử lý.

