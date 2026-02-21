Bị xử phạt vì dùng email ẩn danh xúc phạm người khác

Ngày 21.2, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã ra quyết định

vi phạm hành chính đối với ông H.H.N do sử dụng tài khoản email ẩn danh để phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân và gây ảnh hưởng tiêu cực đến nội bộ một doanh nghiệp.

Ông H.H.N làm việc với cơ quan chức năng tại trụ sở Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Theo cơ quan chức năng, ông N. đã lợi dụng các công cụ ẩn danh trên không gian mạng để tạo tài khoản email. Sau đó, ông nhiều lần gửi thư điện tử với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ uy tín và xúc phạm nhân phẩm của người khác, làm mất đoàn kết trong doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy vết và xác định ông H.H.N là người thực hiện hành vi trên.

Làm việc với cơ quan công an, ông N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ quy định pháp luật, cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính ông H.H.N số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.