Biến động giá trị đội hình ở V-League 2023: CLB Hà Nội, HAGL rớt giá

Theo thống kê mới nhất của transfermarkt, giá trị đội hình của CLB HAGL ở V-League 2023 là 2,58 triệu euro, xếp hạng 9 trong tổng số 14 đội tham dự V-League năm nay. Đây là sự sụt giảm đáng kể bởi ở mùa giải năm ngoái, giá trị đội hình của đội bóng phố núi là 3,60 triệu euro, chỉ thua đội Hà Nội.

Giá trị đội hình CLB HAGL suy giảm sau khi hàng loạt ngôi sao rời đội CLB HAGL

Việc giá trị đội hình của CLB HAGL suy giảm mạnh không phải bất ngờ bởi mùa giải năm nay họ chia tay hàng loạt hảo thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường… trong khi những sự bổ sung chưa có "bom tấn".

CLB Hải Phòng cùng Topenland Bình Định cũng sụt giảm giá trị đội hình, nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ biến động nhân sự. Ở mùa giải 2022, CLB Hải Phòng trị giá 3,29 triệu euro, nay còn 2,48 triệu euro; CLB Bình Định 2,85 triệu euro nay còn 2,55 triệu euro. Tuy vẫn là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất V-League với 3,89 triệu euro nhưng so với năm ngoái, CLB Hà Nội rớt giá mạnh (từ 6,52 triệu euro xuống còn 3,89 triệu euro) với lý do các ngôi sao Quang Hải, Văn Hậu cùng dàn ngoại binh rời đội.

CLB Hà Nội cũng rớt giá so với năm 2022 CLB Hà Nội

CLB Nam Định cùng Công an Hà Nội là 2 đội tạo đột phá về giá trị đội hình. Ở mùa giải năm ngoái Nam Định trị giá 2,18 triệu euro, nay tăng lên 3,60 triệu euro và nằm ở tốp 3 đội có giá trị đội hình cao nhất V-League 2023. Tân binh V-League, đội Công an Hà Nội sau khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đã đạt tổng giá trị đội hình là 3,05 triệu euro so với giá trị rất thấp vào năm ngoái khi chơi ở hạng nhất.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá trị đội hình của transfermarkt chỉ mang tính chất tham khảo nhưng phản ánh khá sát với những biến động và sự đầu tư của các đội. Qua đó cũng cho thấy tham vọng của họ ở mùa bóng mới V-League 2023, đa phần các đội có giá trị chuyển nhượng cao đều nằm trong tốp ứng viên cạnh tranh các thứ hạng cao chung cuộc.

Công an Hà Nội vào tốp 4 đội có giá trị đội hình cao nhất V-League 2023 CLB Công an Hà Nội

Giá trị đội hình 14 CLB dự V-League 2023 theo số liệu của transfermarkt như sau: 1/CLB Hà Nội (3,89 triệu euro), 2/CLB Viettel (3,70 triệu euro), 3/CLB Nam Định (3,60 triệu euro), 4/Công an Hà Nội (3,05 triệu euro), 5/SLNA (2,85 triệu euro), 6/CLB Thanh Hóa (2,77 triệu euro), 7/SHB.Đà Nẵng (2,70 triệu euro), 8/Becamex Bình Dương (2,61 triệu euro), 9/HAGL (2,58 triệu euro), 10/Topenland Bình Định (2,55 triệu euro), 11/CLB Hải Phòng 2,48 triệu euro), 12/Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2,12 triệu euro), 13/CLB TP.HCM (1,54 triệu euro), 14/CLB Khánh Hòa (575.000 euro).