Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 13.11, giá vàng miếng SJC hiện giảm từ 6 - 8 triệu đồng mỗi lượng so với mức đỉnh đạt được gần đây ở 88 - 90 triệu đồng/lượng.

Biến động vàng ngày 13.11: Giá vàng tiếp tục giảm sâu

Các đơn vị kinh doanh vàng như SJC, DOJI, PNJ, … niêm yết mua vào vàng miếng ở mức 80,5 triệu đồng, bán ra 84 triệu đồng.

Riêng các ngân hàng có giá bán vàng ở 84,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn khoảng 800.000 đồng mỗi lượng.

Công ty SJC mua vào 79,5 triệu đồng, bán ra 82,2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 80,52 triệu đồng, bán ra 83,12 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 80,5 triệu đồng, bán ra 83,2 triệu đồng.

So với đầu tuần này, vàng miếng SJC đã giảm 1,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có biến động mạnh trong phiên giao dịch Mỹ. Sau khi sụt giảm từ mức 2.618 USD mỗi ounce xuống 2.590 USD, vàng đã tăng mạnh trở lại mức giá 2.615 USD rồi rơi xuống 2.592 USD và hồi phục với 2.600 USD. Sáng 13.11, giá vàng xoay quanh 2.599 USD/ounce. Giá vàng quốc tế đã chạm mức thấp nhất trong 7 tuần trở lại đây khi đồng đô la tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng (kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở khoảng 4,5%), cộng với nhu cầu kim loại từ Trung Quốc giảm và tâm lý tránh rủi ro trên thị trường chung hiện nay cũng giảm. Các nhà đầu tư mất tự tin và thực hiện bán ra bất cứ giá nào đối với vàng.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng kịch trần, vượt lên trên 25.500 đồng.

Sáng 13.11, giá USD trên thị trường thế giới tăng vọt. Chỉ số USD-Index đạt 105,95 điểm, tăng gần 0,5 điểm so với hôm qua và tiếp tục ghi nhận mức cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Thậm chí có thời điểm, chỉ số này đã chạm mức 106,17 - mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Trong nước, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.288 đồng, tăng 21 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên và bán ra kịch trần theo quy định.

Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản 25.182 đồng, bán ra lên 25.502 đồng, tăng 26 đồng so với hôm qua;

BIDV cũng tăng 26 đồng sau một ngày, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.160 đồng và bán ra lên 25.502 đồng.

Ngược lại trên thị trường tự do, giá USD quay đầu đi xuống. Đầu ngày, giá USD tự do còn mua vào 25.540 đồng và bán ra 25.650 đồng, giảm 70 đồng sau một ngày.