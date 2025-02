Biến động vàng ngày 13.2: Giá vàng bật tăng 700.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng trở lại khi thế giới hồi phục lên trên 2.900 USD/ounce vì nhà đầu tư vẫn lo ngại về căng thẳng thương mại thế giới.

Biến động vàng ngày 11.2: Giá vàng bật tăng 700.000 đồng/lượng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên vào lúc 10 giờ sáng 13.2.2025, giá vàng miếng được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết mua vào 87,4 triệu đồng, bán ra 90,4 triệu đồng, tăng 700.000 đồng ở chiều mua và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC giảm xuống còn 3 triệu đồng thay vì mức 3,5 triệu đồng/lượng như hôm qua.

Các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý như Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Phú Quý... cũng niêm yết mua bán vàng miếng bằng giá Công ty SJC.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng thêm 700.000 đồng ở chiều mua, lên 87,4 triệu đồng và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra, lên 90,2 triệu đồng;

Công ty Phú Quý mua vào lên 88,5 triệu đồng, bán ra 90,5 đồng, tăng 700.000 đồng ở chiều mua và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra…

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên trên 2.908 USD/ounce. Đầu ngày, giá vàng thế giới xoay quanh mức 2.909 USD/ounce, cao hơn hôm qua 15 USD. Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của nước này đã tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn so với dự báo của các chuyên gia là lần lượt tăng 0,3% và 2,9%.

Giá vàng sáng 13.2 bật tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá USD. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng nhẹ trước những thông tin về lạm phát.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 22 đồng, lên 24.572 đồng/USD. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá bán USD thêm 23 đồng, lên 25.750 đồng, còn chiều mua vào ở mức 23.394 đồng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, nhà điều hành tăng giá bán USD.

Các ngân hàng giảm giá USD sau khi tăng khá mạnh trước đó. ACB giảm giá USD 90 đồng, xuống còn 25.270 - 25.300 đồng chiều mua vào, bán ra 25.730 đồng;

Vietinbank giảm giá 67 đồng, xuống còn 25.350 đồng chiều mua vào, bán ra 25.710 đồng…

Trong khi đó, giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD - Index tăng 0,04 điểm, đạt 107,97 điểm. Đồng USD đã phục hồi nhẹ trở lại sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng trong tháng 1 tăng cao hơn dự kiến của các nhà kinh tế, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn với nỗ lực kiềm chế lạm phát.