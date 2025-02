Giá USD hôm nay 13.2.2025: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá bán

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 22 đồng, lên 24.572 đồng/USD. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá bán USD thêm 23 đồng, lên 25.750 đồng, còn chiều mua vào ở mức 23.394 đồng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, nhà điều hành tăng giá bán USD. Các ngân hàng giảm giá USD sau khi tăng khá mạnh trước đó. ACB giảm giá USD 10 đồng, xuống còn 25.350 - 25.380 đồng chiều mua vào, bán ra 25.730 đồng; Vietinbank giảm giá 67 đồng, xuống còn 25.350 đồng chiều mua vào, bán ra 25.710 đồng…

Ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD - Index tăng 0,04 điểm, đạt 107,97 điểm. Đồng USD đã phục hồi nhẹ trở lại sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng trong tháng 1 tăng cao hơn dự kiến của các nhà kinh tế, làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn với nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Giá tiêu dùng của Mỹ đạt mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm, khi người dân phải đối mặt với mức chi phí cao hơn cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng chính tăng 0,5% vào tháng 1, trong khi chỉ số cốt lõi tăng 0,4%, cao hơn so với dự kiến. Trước đó, cả hai con số này được kỳ vọng sẽ tăng 0,3%; đưa mức tăng giá tiêu dùng chính lên 3% trong năm, cao hơn so với mức kỳ vọng tăng 2,9%, trong khi giá cốt lõi tăng với tốc độ hằng năm là 3,3%, cao hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế với mức tăng 3,1%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 12.2 đã nhắc lại rằng, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không vội cắt giảm lãi suất trong phiên điều trần thứ hai của quốc hội tuần này, nhưng cho biết đã có "tiến triển lớn" về lạm phát. Trong khi đó, các nhà giao dịch cũng tập trung vào thuế quan từ Tổng thống Mỹ ông Donald Trump, mà một số nhà phân tích lo ngại có thể làm tăng thêm áp lực giá cả.