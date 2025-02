Giá USD hôm nay 12.2.2025: Ngân hàng tiếp tục tăng

Sáng 12.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.550 đồng, tăng 28 đồng so với hôm qua. Tổng cộng trong vòng 1 tuần, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 200 đồng. Riêng giá USD bán giao ngay do Ngân hàng Nhà nước công bố đã tăng thêm 248 đồng, lên 25.698 đồng/USD trong ngày 11.2 và hiện được giữ nguyên.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi lên. Cụ thể, Vietcombank tăng thêm 20 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.340 đồng, bán ra lên 25.700 đồng; BIDV cũng tăng thêm 20 đồng khi mua chuyển khoản 25.350 đồng, bán ra 25.710 đồng… Ngược lại, giá USD tự do giảm 10 đồng khi mua vào 25.660 đồng, bán ra xuống 25.750 đồng.

Giá USD sáng 12.2 trong ngân hàng tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 107,9 điểm, giảm 0,34 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đi xuống khi Chủ tịch Fed - Jerome Powell - cho rằng cơ quan này không vội giảm lãi suất. Trong bài phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 12.2, Chủ tịch Fed nhận định nền kinh tế đang "nhìn chung mạnh mẽ" với thị trường lao động "vững chắc”. Lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Trong điều kiện hiện tại, ông cho biết Fed không cần phải vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông không đề cập đến bất kỳ chính sách nào của Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu. Dù vậy, ông lưu ý rằng việc can thiệp vào chính sách tài khóa không phải là chính sách hay trách nhiệm của Fed. Chủ tịch Fed sẽ tiếp tục phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào hôm nay (12.2). Phần lớn phiên điều trần tập trung vào hoạt động giám sát ngân hàng hơn là chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, lo ngại về chính sách thuế quan của ông Donald Trump cũng giảm dần khi nhiều nhà phân tích cho rằng cần chờ thêm chi tiết về tác động của chúng đối với lạm phát và tăng trưởng của Mỹ cũng như các nền kinh tế khác...