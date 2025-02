Giá USD hôm nay 9.2.2025: Tăng trong tuần đầu năm Ất Tỵ

Giá USD trong tuần đầu tiên năm mới Ất Tỵ 2025 đồng loạt tăng so với ngày trước tết, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản ở mức 25.110 đồng, bán ra 25.470 đồng; ACB mua chuyển khoản 25.110 đồng, bán ra 25.470 đồng, tăng 170 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng tăng 160 đồng so với trước tết khi mua vào ở mức 25.610 đồng, bán ra 25.710 đồng.

Trong khi đó, đồng yen Nhật được ngân hàng Vietcombank mua vào ở mức 160,8 đồng và bán ra 171,02 đồng, tăng hơn 5 đồng so với đầu tháng.

Giá USD tăng trong tuần đầu năm Ất Tỵ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng có những biến động nhưng sau một tuần thì hầu như không thay đổi. Chỉ số USD-Index hiện đứng ở mức 107,92 điểm, đi ngang so với cuối tuần trước.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Ngân hàng UOB cho biết, mặc dù Tổng thống Donald Trump mới chỉ áp mức thuế khiêm tốn 10% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, rủi ro gia tăng thuế quan trong tương lai vẫn rất cao.

Dù vậy, phản ứng của Trung Quốc cho đến nay vẫn khá kiềm chế và việc Tổng thống Donald Trump triển khai một cuộc chiến thuế quan kéo dài trên nhiều mặt trận có thể khiến tác động lan tỏa lên các đồng tiền châu Á trở nên nhẹ nhàng hơn. Riêng đối với tỷ giá USD/VND, các chuyên gia của UOB cho rằng với lập trường thận trọng hơn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2025, cùng với những bất ổn từ thuế quan và Trung Quốc thì tỷ giá USD/VND có khả năng duy trì xu hướng tăng.

OCB dự báo rằng tỷ giá USD/VND trong quý 1/2025 đạt 25.600; quý 2/2025 là 25.800; quý 3/2025 là 26.000; quý 4/2025 là 25.800. "USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo ở mức cao trong bối cảnh rủi ro toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt", báo cáo của UOB viết.