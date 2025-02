Giá USD hôm nay 11.2.2025: Tăng do căng thẳng vì thuế quan

Sáng 11.2, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.522 đồng, tăng 35 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng nhảy vọt. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản ở mức 25.210 đồng, bán ra 25.570 đồng, tăng 80 đồng so với hôm qua. Tương tự, ACB tăng 70 đồng khi niêm yết giá mua chuyển khoản lên 25.200 đồng, bán ra 25.560 đồng… Dù vậy, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giao dịch dưới mức trần quy định.

Trong khi đó, giá USD tự do cũng tăng thêm 30 - 40 đồng khi mua vào lên 25.670 đồng, bán ra lên 25.760 đồng.

Giá USD sáng 11.2 đồng loạt tăng do thuế quan ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đầu ngày đạt 108,24 điểm, cao hơn hôm qua 0,16 điểm. Đồng bạc xanh vẫn neo ở mức cao bất chấp giá vàng tăng kỷ lục. Thông thường, nếu giá vàng tăng thì đồng USD sẽ đi xuống. Tuy nhiên hiện tại, các nhà đầu tư đang lo lắng về tương lai của kinh tế thế giới khi cuộc chiến thương mại toàn cầu đang lan rộng. Đặc biệt, việc Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thêm thuế 25% đối với tất cả mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào nước này cũng như sẽ áp thuế trả đũa tương ứng đối với các quốc gia ngay lập tức khiến nỗi lo càng lớn hơn.

Thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Mỹ đã có hiệu lực vào hôm qua mà không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có tiến triển trong thỏa thuận thương mại mới giữa Bắc Kinh và Washington. Theo nhiều nhà phân tích, cuộc chiến thuế quan có thể làm tăng lạm phát tại Mỹ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó giảm thêm lãi suất.

Tuần này, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ và chỉ số giá sản xuất (PPI). Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cũng sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 11-12.2. Những thông tin này có thể sẽ cho các nhà đầu tư thêm một số manh mối để dự báo về hướng đi sắp tới của Fed...