Giá vàng hôm nay 13.2.2025: Bật tăng 700.000 đồng/lượng

Sáng 13.2, giá vàng miếng được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 87,4 triệu đồng, bán ra 90,4 triệu đồng, tăng 700.000 đồng ở chiều mua và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC giảm xuống còn 3 triệu đồng thay vì mức 3,5 triệu đồng/lượng như hôm qua. Các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý như Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Phú Quý... cũng mua bán vàng miếng bằng giá Công ty SJC.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng thêm 700.000 đồng ở chiều mua, lên 87,4 triệu đồng và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra, lên 90,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào lên 88,5 triệu đồng, bán ra 90,5 đồng, tăng 700.000 đồng ở chiều mua và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra…

Giá vàng sáng 13.2 bật tăng trở lại ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng trở lại lên trên 2.900 USD/ounce. Đầu ngày, giá vàng thế giới xoay quanh mức 2.909 USD/ouce, cao hơn hôm qua 15 USD. Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của nước này đã tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn so với dự báo của các chuyên gia là lần lượt tăng 0,3% và 2,9%.

Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ, cũng cao hơn so với dự báo. Báo cáo lạm phát nóng hơn dự báo được công bố sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khẳng định sẽ không vội giảm lãi suất vì lo sẽ ảnh hưởng tới tiến trình kiểm soát lạm phát và nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh.

Theo nhiều nhà phân tích, lãi suất cao hơn sẽ gây áp lực với vàng. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn được hỗ trợ đi lên do những lo ngại về căng thẳng thương mại trên toàn cầu. Sau khi tăng thuế đối với thép và nhôm lên 25% vào đầu tuần này, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang hoàn thiện các kế hoạch về thuế quan trả đũa. Nỗi lo ngại khiến nhiều nhà đầu tư vẫn tìm đến nơi trú ẩn an toàn như vàng bất chấp giá đã đạt đỉnh kỷ lục mới.