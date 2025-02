Hết tăng sốc, giá vàng lại giảm sốc gần 2,6 triệu đồng/lượng trong ngày

Gần cuối giờ chiều nay (11.2), giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc. Vàng miếng SJC được mua vào 88 triệu đồng/lượng, bán ra 90,5 triệu đồng. So với đầu giờ chiều thì vàng miếng đã mất mốc kỷ lục 93,1 triệu đồng. Như vậy, vàng miếng SJC đã giảm 1,8 triệu đồng ở chiều mua và giảm đến 2,6 triệu đồng ở chiều bán ra. Nếu khách hàng lỡ mua vàng miếng SJC ở đầu buổi chiều thì chỉ trong vài giờ đã bị lỗ hơn 5 triệu đồng/lượng (giá vàng giảm cộng thêm chênh lệch giá mua bán là 2,5 triệu đồng).

Giá vàng chiều 11.2 quay xe mất mốc 93 triệu đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng chiều lao dốc, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC được mua vào còn 88 triệu đồng, bán ra 90,5 triệu đồng như vàng miếng, giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 600.000 đồng ở chiều bán ra. Giá kim loại quý này tại Bảo Tín Minh Châu hạ về mức mua vào 88,5 triệu đồng và bán ra ở mức 90,85 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,9 triệu đồng ở chiều bán ra và 600.000 đồng ở chiều mua vào. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn 88,2 triệu đồng, bán ra 90,7 triệu đồng, bằng với giá giao dịch vàng miếng SJC...

Giá vàng trong nước quay xe lao dốc khi kim loại quý thế giới cũng tuột mạnh khỏi đỉnh. Giá vàng thế giới lúc 17 giờ đang giao quanh mức 2.905 USD/ounce, giảm tới hơn 30 USD so với thời điểm sáng nay. Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào đầu giờ sáng 11.2 (theo giờ Việt Nam) do nhu cầu trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế mới đối với nhập khẩu thép và nhôm từ các nước, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và leo thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Trước đó, có thời điểm giá vàng thế giới đã chạm mức cao nhất mọi thời đại là 2.942,7 USD/ounce khi nhà đầu tư đối mặt với những bất ổn xung quanh chính sách thương mại của Mỹ...