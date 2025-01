Giá vàng trong nước giảm mạnh, ngược chiều tăng giá của kim loại quý thế giới.

Biến động vàng ngày 14.1: Giá vàng miếng SJC giảm 400.000 đồng/lượng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ 14.1, giá vàng miếng SJC giảm 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết mua vào 84,4 triệu đồng, bán ra 86,4 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giá mua vàng miếng SJC niêm yết ở mức 84,4 triệu đồng, bán ra 86,4 triệu đồng…

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 300.000 đồng/lượng, Công ty SJC mua vào còn 84,4 triệu đồng, bán ra 86,1 triệu đồng.

Công ty PNJ mua vàng nhẫn với giá 84,7 triệu đồng, bán ra 86,2 triệu đồng.

Trái ngược với trong nước, giá vàng thế giới tăng 7 USD, lên 2.670 USD/ounce. Các nhà phân tích lưu ý việc Trung Quốc tiếp tục mua vàng vào cuối năm nhận được nhiều sự chú ý, Ba Lan thực sự dẫn đầu tất cả các ngân hàng trung ương vào năm 2024. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua 5 tấn vàng vào tháng 11 cộng với 9,3 tấn vào tháng 12, đánh dấu sự trở lại liên tục của hoạt động mua vào để kết thúc năm 2024 sau 6 tháng gián đoạn. Cụ thể, Ba Lan dẫn đầu năm 2024, với tổng lượng mua 89,5 tấn so với 33,9 tấn của Trung Quốc tính đến tháng 11.

Giá vàng miếng SJC giảm 400.000 đồng mỗi lượng ẢNH: T.XUÂN

Giá USD trong nước biến động trái chiều khi thị trường thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Sáng 14.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.346 đồng, tăng 3 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 25.203 đồng, bán ra 25.563 đồng, tăng 18 đồng so với hôm qua. Tương tự, BIDV cũng tăng 1 đồng khi mua chuyển khoản lên 25.203 đồng và bán ra lên 25.563 đồng…

Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục giảm mua vào xuống 25.650 đồng và bán ra xuống 25.750 đồng, thấp hơn hôm qua 50 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD không biến động khi chỉ số USD-Index ở mức 109,46 điểm. Chỉ số đồng USD đã tiến lên mức cao nhất kể từ tháng 11.2022, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ nhấn mạnh sức mạnh của nền kinh tế và làm lu mờ triển vọng hạ lãi suất của Fed. Hiện tại, thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm 0.25% lãi suất trong năm nay, thấp hơn so với kỳ vọng giảm 0,4% lãi suất vào tuần trước.