Ngày 14.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả này do Ngô Kim Diệu (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kingpharm, trụ sở tại Q.Bình Tân) và Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, vợ Diệu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, trụ sở tại Q.8) cầm đầu.

Vợ chồng giám đốc và đường dây thuốc giả bạc tỉ ‘trị bách bệnh’

Huy động 11 xe tải vận chuyển số thuốc giả và nguyên liệu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP.HCM phát hiện đường dây nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược điều trị các bệnh đau xương khớp, viêm mũi, trĩ, phong ngứa, dạ dày, tim mạch, thần kinh…

Diệu và Hương thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Kingpharm và Công ty TNHH MTV Kiến Lâm làm bình phong để che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại (dạng viên nhộng). Tách biệt từ khâu sản xuất viên nhộng, ép vỉ cho đến đóng gói, chứa nguyên liệu, thành phẩm tại các địa điểm khác nhau nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Công an TP.HCM khởi tố 22 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả ẢNH: CACC





Sau khi nắm rõ quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 25.12.2024, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.8, Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ thành lập 4 tổ công tác triển khai kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là cơ sở sản xuất, chứa nguyên liệu và thành phẩm thuốc giả.

Kết quả khám xét thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại (trong đó có 56.255 đơn vị sản phẩm thuốc giả, còn lại là nguyên liệu hoặc thuốc chưa thành phẩm), 1.600 kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả, 5 hệ thống máy móc để đóng viên nang, ép vỉ, bóng viên nang, đóng lọ, cán nóng ép miệng túi bao bì chứa thuốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phải huy động 11 xe tải để vận chuyển số thuốc giả và nguyên liệu rất lớn nêu trên về trụ sở.

Nguyễn Thị Ngọc Hương tại cơ quan công an ẢNH: CACC