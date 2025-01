Giá vàng miếng SJC đã chính thức tăng lên hơn 87 triệu đồng/lượng. Kim loại quý thế giới biến động sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Biến động vàng ngày 21.1: Giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 21.1, giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết mua vào 85,2 triệu đồng, bán ra 87,2 triệu đồng;

Công ty Phú Quý niêm yết mua vào 85 triệu đồng, bán ra 87,2 triệu đồng…

Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC trong năm 2025 nhưng vẫn còn thấp hơn mức đỉnh lập được trong năm 2024 là 5,2 triệu đồng, ở mức 92,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 84,9 triệu đồng, bán ra 86,7 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 85 triệu đồng, bán ra 86,7 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tăng 13 USD, lên 2.722 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 20.1), kim loại quý giảm mạnh gần 20 USD nhưng sau đó tăng vọt lại lên 2.708 USD/ounce khi thị trường lo ngại ông Donald Trump nhậm chức sẽ ban hành mức thuế quan đáng quan ngại để hỗ trợ ngành sản xuất của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông Trump đã ban hành một bản ghi nhớ của tổng thống chỉ đạo các cơ quan liên bang điều tra thâm hụt thương mại và giải quyết các chính sách thương mại và tiền tệ không công bằng của các quốc gia khác. Chỉ thị này không áp dụng thuế quan mới vào ngày đầu tiên nhậm chức, như nhiều quốc gia lo ngại. Nỗi sợ thuế quan và chiến tranh thương mại toàn cầu đã hiện rõ trên thị trường kim loại quý.

Giá vàng nhẫn tăng nhẹ

Giá USD trong nước đồng loạt giảm khi đồng bạc xanh thế giới quay đầu đi xuống ngay sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Sáng 21.1, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.336 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, Vietcombank giảm 40 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 25.110 đồng, bán ra 25.470 đồng;

Eximbank giảm 40 đồng khi mua chuyển khoản ở mức 25.110 đồng, bán ra xuống 25.470 đồng…

Tương tự, giá USD tự do giảm 10 đồng khi còn mua vào 25.530 đồng và bán ra 25.630 đồng. Hiện giá USD tự do cao hơn ngân hàng 130 đồng, giảm mạnh so với mức chênh lệch gần 300 đồng trong cuối năm 2024.

Giá USD thế giới giảm mạnh. Chỉ số USD-Index đầu ngày xoay quanh 108,3 điểm, giảm 0,82 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh lao dốc khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã hoãn việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu. Cụ thể, theo Bloomberg, ngày 20.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho chính quyền mới giải quyết các hoạt động thương mại không công bằng trên toàn cầu và điều tra xem Bắc Kinh có tuân thủ thỏa thuận đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông hay không. Tương tự, Wall Street Journal cũng đưa tin Tổng thống Donald Trump sẽ không áp đặt thuế mới trong ngày đầu tiên tại vị. Các quan chức trong đội ngũ của ông Trump cũng xác nhận thông tin này.

Năm nay, nhiều công ty thưởng tết cao hơn năm ngoái, có người lao động nhận thêm 2 - 3 tháng lương. Cùng với số tiền tích cóp được, tìm ngân hàng có lãi suất cao để sinh sôi số tiền gửi là vấn đề đáng quan tâm hiện nay.

Lãi suất huy động của các nhà băng đang so kè nhau từng chút một ở cùng kỳ hạn. Cụ thể, ở kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay thuộc về Nam A Bank với 4,3%/năm, kế đến là VietBank 4,2%/năm, NCB 4,1%/năm…

Các NH thương mại khác dao động từ 3,1 - 3,9%/năm. Còn các NH thương mại nhà nước thì có mức lãi suất tiết kiệm thấp hơn như Vietcombank 1,6%/năm, trong trường hợp khách hàng Priority thì mức lãi là 2,6%/năm.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất cao nhất hiện nay thuộc về VietBank, Cake By VPBank huy động ở mức 4,4%/năm; kế đến là 4,3%/năm thuộc về Nam A Bank, NCB, Eximbank. Theo tính toán, với số tiền gửi 100 triệu đồng, gửi lãi suất từ 4 - 4,3%/năm kỳ hạn 1 tháng thì qua Tết Nguyên đán sẽ có số tiền lãi khoảng 350.000 đồng, trong khi gửi với mức lãi 2,6%/năm sẽ nhận về gần 220.000 đồng. "Cùng một kỳ hạn nhưng tiền lãi mỗi NH trả khác nhau, đó là chưa kể các nhà băng thường hay có chương trình trước hay sau tết để thu hút tiền gửi, chẳng hạn lì xì khi giao dịch đầu năm nên nhiều khi có lộc. Còn vài ngày nữa là nghỉ tết, tôi sẽ chọn thật kỹ. Biết đâu vừa có lãi, vừa trúng thưởng", một khách hàng chia sẻ.

Mặt khác, theo khảo sát của PV Báo Thanh Niên, sự phân hóa lãi suất tiết kiệm khá lớn với những kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm thuộc về ABBANK, Cake By VPBank ở mức 5,5%/năm, NCB ở mức 5,45%/năm, BVBank và VietBank cùng 5,4%/năm, HDBank 5,3%/năm… Mức lãi suất 6%/năm xuất hiện ở kỳ hạn 12 tháng tại BVBank. Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động từ 5 - 5,9%/năm khá phổ biến.

Lãi suất huy động tiết kiệm của 10 NH tăng lên kể từ đầu tháng 1 đến nay và có khoảng 10 nhà băng có mức lãi suất huy động trên 6%/năm, chủ yếu tập trung ở những kỳ hạn dài từ 18 tháng trở lên. Đối với một số NH đưa lãi tiết kiệm từ 7,5%/năm trở lên thường kèm theo số tiền gửi rất lớn, hàng trăm đến cả ngàn tỉ đồng.

