Những ngày gần đây, giá vàng nhẫn 4 số 9 liên tục tăng mạnh, lập các kỷ lục chưa từng có. Hôm qua 25.9, sau khi lập kỷ lục ngay đầu giờ sáng với giá bán ra cao nhất 82,5 triệu đồng/lượng; đến trưa, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, lập kỷ lục mới khi giá bán ra lên mức 83 triệu đồng/lượng, đuổi sát giá vàng miếng SJC. Còn trong diễn biến sáng nay (26.9), giá vàng trong nước đứng yên và vàng nhẫn vẫn bám sát vàng miếng khi neo ở mức kỷ lục 83 triệu đồng.

Biến động vàng ngày 26.9: Giá vàng nhẫn neo ở đỉnh kỷ lục 83 triệu đồng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 26.9, giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng yên ở mức mua vào 81,5 triệu đồng/lượng và bán ra 83,5 triệu đồng như hôm qua.

Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 82,5 triệu đồng, bán ra 85,5 triệu đồng. Giá mua vào và bán ra của đơn vị này chênh lệch khá ncao so với công ty SJC.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC mua vào 81 triệu đồng và bán ra 82,5 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vàng nhẫn ở mức 81,9 triệu đồng, bán ra 82,95 triệu đồng như hôm qua.

Tập đoàn Doji tăng 50.000 đồng chiều mua vàng nhẫn trơn lên giá 82 triệu đồng và bán ra giảm 950.000 đồng còn 83 triệu đồng;

Công ty vàng Phú Quý mua vào 81,9 triệu đồng và bán ra 83 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn sáng 26.9 tiếp tục đứng ở mức kỷ lục 83 triệu đồng và bám sát vàng miếng SJC ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng nhẫn liên tục tăng cao theo thế giới trong những phiên gần đây và đạt mức cao kỷ lục 83 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của nhiều cửa hàng chỉ còn thấp hơn vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng thay vì mức vài triệu đồng như trước đây. Việc vàng nhẫn bám sát và dần đuổi kịp vàng miếng SJC là điều rất hiếm thấy trên thị trường từ trước đến nay.

Giá vàng thế giới đã có thời điểm tăng vọt lên mức cao kỷ lục mọi thời đại là 2.670 USD/ounce nhưng sau đó hạ nhiệt. Vào lúc 10 giờ sáng nay (26.9, giờ Việt Nam), kim loại quý đang giao dịch ở mức 2.658,3 USD/ounce, thấp hơn một ngày trước gần 6 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, hiện vàng thế giới tương đương 79,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang đắt hơn thế giới 4,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên thị trường cao hơn 3,7 triệu đồng.

Giá USD trên thị trường tự do tăng nhẹ, cùng chiều với sự điều chỉnh giá của các ngân hàng.

Ngày 26.9, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 29 đồng/USD, xuống còn 24.105 đồng. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp với tổng mức đi xuống 41 đồng. Ngược lại, các ngân hàng thương mại tăng giá USD 40 đồng so với ngày hôm trước khi Vietcombank mua vào lên 24.420 - 24.450 đồng, bán ra 24.790 đồng.

Giá mua USD tại ACB lên 24.420 - 24.450 đồng, bán ra 24.780 đồng…

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiền đồng tăng lên đã giúp rút ngắn mức chênh lệch giữa lãi suất USD và tiền đồng xuống còn khoảng 0,1 - 0,5%/năm ở các kỳ hạn. Điều này phần nào giảm áp lực lên tỷ giá. Lãi suất USD hiện giao dịch từ 4,8 - 5,03%/năm tùy theo kỳ hạn. Tuy nhiên, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh nên những phiên gần đây, Ngân hàng Nhà nước giảm bơm tiền nhằm hỗ trợ lãi suất tiền đồng, tránh áp lực lên tỉ giá.

Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tăng nhẹ 10 đồng/USD, lên 25.000 đồng chiều mua vào, bán ra 25.100 đồng. So với mức đỉnh đạt được ở mức gần 26.100 đồng, giá USD hiện nay giảm 1.000 đồng. Áp lực tỷ giá trên thị trường tự do giảm dần khi chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước được rút ngắn xuống còn 2 - 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường quốc tế tăng, chỉ số USD-Index lên 100,92 điểm, thêm 0,4 điểm. USD đã bật lên từ mức thấp nhất trong 14 tháng so với đồng EUR. Mỹ công bố doanh số nhà mới giảm ít hơn dự kiến giúp USD hồi phục.