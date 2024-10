Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, vào lúc 10 giờ sáng 31.10, giá vàng miếng tại các Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)… niêm yết được giữ nguyên ở mức mua vào 88 triệu đồng/lượng, bán ra 90 triệu đồng/lượng như cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 88 triệu đồng, bán ra 91,5 triệu đồng.

Biến động vàng ngày 31.10: Giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới gần 90 triệu đồng

Riêng giá vàng nhẫn tiếp tục tăng.

Cụ thể, Công ty SJC tăng thêm mỗi lượng vàng nhẫn 200.000 đồng ở chiều mua vào, lên 87,7 triệu đồng và tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra, lên 89,2 triệu đồng.

Công ty Phú Quý cũng tăng thêm 200.000 đồng, đưa giá mua vàng nhẫn lên 88,6 triệu đồng, bán ra 89,8 triệu đồng…

Đây là mức kỷ lục của vàng nhẫn từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới gần 90 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ mua vào 88,4 triệu đồng, bán ra 89,5 triệu đồng.

Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI mua vào 88,6 triệu đồng, bán ra 89,6 triệu đồng.

Hiện giá bán vàng nhẫn cũng chỉ thấp hơn vàng miếng từ 300.000 - 400.000 đồng thay vì chênh lệch đến vài triệu đồng như đầu năm.

Giá USD trong ngân hàng sụt giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức kịch trần cho phép. Giá USD tự do cũng giảm mạnh.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 3 đồng, lên 24.243 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá USD, giảm 3 đồng nhưng vẫn ở mức kịch trần cho phép. Vietcombank mua USD với giá 25.085 - 25.115 đồng, bán ra 25.455 đồng.

ACB mua vào với giá 25.090 - 25.120 đồng, bán ra 25.455 đồng…

Trên thị trường tự do, giá USD giảm 30 đồng, xuống 25.660 đồng chiều mua vào, bán ra 25.760 đồng.

Trong khi đó, giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm, chỉ số USD-Index đi xuống 0,2 điểm, còn 104,1 điểm. Đồng USD đã giảm giá so với các loại tiền tệ chính khác vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu mới công bố của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Theo báo cáo việc làm quốc gia của ADP, tăng trưởng bảng lương tư nhân của Mỹ đã tăng vọt vào tháng 10, vượt qua nỗi lo về sự gián đoạn tạm thời do bão và đình công. Dữ liệu khác cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 2,8% trong quý 3, thấp hơn một chút so với mức dự đoán của các nhà kinh tế là 3%.