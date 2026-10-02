Biến động về lượng và chất trong tuyển sinh năm 2026

Số thí sinh (TS) nhập học ĐH chính quy đạt 646.576 người, tăng 15,63%. Trong đó 212.601 tân sinh viên (SV) ngành STEM (chiếm 33,6%), 121.072 TS nhập học các ngành thuộc chính sách học bổng 179 (11.363 tân SV ngành khoa học cơ bản và 109.709 tân SV các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược).

Báo cáo nêu trên của Bộ GD-ĐT cho thấy nhóm ngành STEM có những thay đổi đáng kể trong tuyển sinh năm nay với số lượt ngành và số TS trúng tuyển tăng so với năm 2025. Cụ thể, có 2.319 lượt ngành, tăng thêm 299 (14,8%) so với 2025 và số TS trúng tuyển và nhập học nhóm ngành này là 212.601 SV, tăng 1,7%, tại 208 cơ sở đào tạo. Đây cũng là nhóm ngành có tỷ lệ TS nhập học cao nhất, chiếm trên 33% tổng số TS nhập học năm 2026.

Bên trong nhóm ngành STEM có sự tái phân bổ rõ rệt. Máy tính và công nghệ thông tin giảm TS dù tăng lượt ngành, trong khi công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật và kiến trúc - xây dựng cùng tăng. Các lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật then chốt, khoa học cơ bản là nhóm tăng nhanh nhất trong phạm vi chính sách học bổng (khoa học cơ bản tăng 37,1% về lượt ngành và 26,1% về số trúng tuyển).

Năm nay nhóm ngành STEM có số thí sinh trúng tuyển tăng so với năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm ngành STEM cũng thể hiện những chuyển biến về chất. Trong đó, hơn 17 lượt ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, AI, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa...) có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên.

Những ngành kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật số TS trúng tuyển có mức điểm trên 25 tăng từ 2.997 lên 3.497 SV, ở ngưỡng từ 22,5 điểm trở lên từ 6.324 lên 7.208 SV. Các ngành kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông tăng tương ứng từ 3.900 lên 3.950 SV và từ 6.744 lên 7.278 SV. Nhóm chính sách kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường tăng phân khúc trên 25 điểm từ 313 lên 1.270 người. Nhóm xây dựng lần đầu có 410 TS thuộc lượt ngành trên 25 điểm.

Nhóm ngành quản lý - kinh tế có 166.629 TS trúng tuyển, tăng 1,6% so với năm 2025. Nhóm ngành sư phạm - giáo viên có 44.623 TS trúng tuyển, tăng 14,6%. Nhóm nông lâm - thủy sản cũng tăng 2,5%, nhóm ngành quân sự - an ninh tăng 8,9%.

Một số nhóm ngành giảm số lượng TS gồm du lịch, dịch vụ, vận tải, có 47.482 người trúng tuyển, giảm 3,4%; khối ngành y dược - sức khỏe có 43.991 tân SV, giảm 0,4%. Đặc biệt nhóm ngành luật sụt giảm tới 23% so với năm 2025 khi năm nay chỉ có 24.483 TS trúng tuyển.