Tuyển sinh nhóm ngành luật sụt giảm nghiêm trọng năm 2026

Đây là thông tin do Bộ GD-ĐT công bố tại Hội nghị Giáo dục ĐH năm 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) sáng nay 1.10.

Nhóm ngành quản lý, kinh doanh, phục vụ chiếm ưu thế

Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT, tính đến năm học 2026, có tổng số 226 cơ sở giáo dục ĐH trên toàn quốc. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết cơ cấu, quy mô, trình độ đào tạo giáo dục ĐH ổn định trong giai đoạn 2022-2024 và chuyển biến mạnh mẽ từ năm 2025-2025.

Năm 2026, quy mô tuyển sinh của một số nhóm ngành tăng nhưng riêng nhóm ngành luật sụt giảm mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, tại trình độ ĐH, nhóm ngành giáo dục và đào tạo giáo viên 164.211 người, chiếm 6,4%. Nghệ thuật và nhân văn 311.955 người, chiếm 12,1%. Nhóm ngành khoa học xã hội, báo chí, kinh doanh, pháp luật 916.135 người, chiếm 35,6%. Nhóm kỹ thuật công nghệ, sản xuất và xây dựng 497.057 người, đạt 19,3%, nhóm ngành khoa học tự nhiên, toán và công nghệ thông tin 299.897 người, chiếm 11,6%.

Trong khi đó, nhóm ngành nông lâm, thủy sản và thú y 37.599 người, đạt 1,5%. Nhóm ngành sức khỏe và dịch vụ xã hội 219.408 người, chiếm 8,5% và nhóm ngành dịch vụ, môi trường, an ninh, quốc phòng 128.494 người, chiếm 5%.

Ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, nhóm ngành giáo dục và đào tạo giáo viên lần lượt là 16.891 (thạc sĩ) và 1.687 người (tiến sĩ). Nhóm nghệ thuật và nhân văn 7.425 và 1.392 người. Nhóm ngành khoa học xã hội, báo chí, kinh doanh, pháp luật 61.306 và 6.735 người. Nhóm kỹ thuật công nghệ, sản xuất và xây dựng 13.599 và 2.138 người. Nhóm ngành khoa học tự nhiên, toán và công nghệ thông tin 14.223 và 2.359 người.

Nhóm ngành nông lâm, thủy sản và thú y 2.019 và 435 người. Nhóm ngành sức khỏe và dịch vụ xã hội 11.438 và 2.325 người. Nhóm ngành dịch vụ, môi trường, an ninh, quốc phòng là 3.866 và 620 người.

Theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, nhìn vào quy mô trên có thể thấy bậc sau ĐH chiếm khoảng 5% tổng quy mô. Ở trình độ ĐH, nhóm ngành quản lý, kinh doanh, phục vụ chiếm ưu thế. Cần dịch chuyển cơ cấu nguồn nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Những nhóm ngành giảm số lượng trúng tuyển, luật sụt giảm nghiêm trọng

Về kết quả dịch chuyển cơ cấu ngành, lĩnh vực đào tạo tuyển sinh năm 2026, một số nhóm ngành tăng số lượng trúng tuyển so với năm 2025. Cụ thể, thí sinh trúng tuyển và nhập học nhóm ngành STEM là 241.919 sinh viên, tăng 1,7% so với năm 2025. Đây cũng là nhóm ngành có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển cao nhất, chiếm trên 33% tổng quy mô năm 2026.

Nhóm quản lý - kinh tế có 166.629 thí sinh trúng tuyển, tăng 1,6% so với năm 2025. Nhóm ngành sư phạm - giáo viên có 44.623 thí sinh trúng tuyển, tăng 14,6%. Nhóm nông lâm - thủy sản cũng tăng 2,5%, nhóm ngành quân sự - an ninh tăng 8,9%.

Một số nhóm ngành giảm số lượng trúng tuyển, gồm có du lịch, dịch vụ, vận tải 47.482 người trúng tuyển, giảm 3,4%; khối ngành y dược - sức khỏe có 43.991 tân sinh viên trúng tuyển, giảm 0,4%. Đặc biệt nhóm ngành luật sụt giảm tới 23% so với năm 2025 khi năm nay chỉ có 24.483 thí sinh trúng tuyển.

Bộ GD-ĐT đánh giá quy mô, tỷ lệ nhập học và chuẩn đầu vào của nhóm ngành khoa học cơ bản (theo nghị định 179) cùng tăng trong năm 2026 với hơn 7.000 tân sinh viên, điểm chuẩn trúng tuyển trên 22.



