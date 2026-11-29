Từ ngày 27 - 29.11, Trường ĐH Khoa học sức khỏe, ĐH Quốc gia TP.HCM, đăng cai tổ chức ACT-SACT2026, quy tụ hơn 130 nhà khoa học và đại biểu đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 120 báo cáo khoa học.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ nhiệt điện trong khoa học sức khỏe và y tế

Theo GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe, trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh chuyển đổi sang các giải pháp năng lượng bền vững, khoa học và công nghệ nhiệt điện đang trở thành lĩnh vực nghiên cứu triển vọng. Từ thu hồi nhiệt thải công nghiệp, làm mát trạng thái rắn đến cảm biến tự cấp nguồn và ứng dụng trong thiết kế y sinh, công nghệ này có thể góp phần giải quyết những thách thức trong lĩnh vực năng lượng và chăm sóc sức khỏe.

Ông cho rằng việc tổ chức hội nghị tại một trường đại học chuyên về khoa học sức khỏe mang ý nghĩa đặc biệt, khi nghiên cứu nhiệt điện ngày càng mở rộng sang các công nghệ linh hoạt, tương thích sinh học và thu hoạch năng lượng từ nhiệt cơ thể. Sự giao thoa giữa khoa học vật liệu và khoa học sức khỏe vì vậy mở ra nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo.

GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe, phát biểu tại hội nghị ẢNH: Y.T

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng nhấn mạnh nghiên cứu nhiệt điện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới tìm kiếm những giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững hơn.

Một trong những điểm nhấn của ACT-SACT2026 là mở rộng trao đổi học thuật theo hướng liên ngành, kết nối khoa học vật lý, khoa học vật liệu và công nghệ năng lượng với các nhu cầu ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe và y tế.

Theo các chuyên gia, công nghệ nhiệt điện có tiềm năng khai thác nguồn nhiệt từ môi trường hoặc nhiệt từ cơ thể người để chuyển hóa thành điện năng, góp phần cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử và thiết bị y tế công suất thấp. Hướng tiếp cận này mở ra triển vọng phát triển các thiết bị y tế đeo được, cảm biến sinh học và cảm biến y sinh, hệ thống theo dõi sức khỏe và các chỉ số sinh lý, cũng như những thiết bị có khả năng hoạt động độc lập hoặc giảm phụ thuộc vào nguồn pin truyền thống.

Bên cạnh đó, các vật liệu và thiết bị nhiệt điện còn có thể được nghiên cứu theo hướng hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ trong những ứng dụng chuyên dụng, góp phần phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chẩn đoán, theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Đây là những hướng nghiên cứu có ý nghĩa trong bối cảnh thiết bị y tế ngày càng hướng đến tính nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng, linh hoạt và có khả năng tích hợp cao.

Sự giao thoa giữa vật lý, khoa học vật liệu, công nghệ năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học sức khỏe cũng tạo thêm cơ hội cho các nghiên cứu liên ngành. Trong đó, AI và học máy có thể hỗ trợ dự đoán tính chất vật liệu, sàng lọc vật liệu tiềm năng và tối ưu hóa cấu trúc, hiệu quả hoạt động của các thiết bị.

Thu hồi nhiệt cơ thể cho ứng dụng chăm sóc sức khỏe

Một trong những nghiên cứu đáng chú ý được giới thiệu tại hội nghị là báo cáo của Woochul Kim, nhà nghiên cứu thuộc Yonsei University (Hàn Quốc), về thu hồi nhiệt cơ thể cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe tự cấp nguồn. Các ứng dụng để theo dõi liên tục các thông số sinh lý và hỗ trợ hệ thống dành cho người mắc đái tháo đường type 1.

Nghiên cứu tập trung khai thác nhiệt lượng từ cơ thể người để tạo ra điện năng, cung cấp cho các cảm biến sinh lý và thiết bị điện tử đeo được. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã trình diễn một hệ thống vận hành liên tục dành cho bệnh đái tháo đường type 1 thông qua tích hợp bơm vi lưu công suất thấp, cảm biến glucose tự cấp nguồn và bộ nguồn nhiệt điện; qua đó chứng minh tính khả thi của việc sử dụng nhiệt cơ thể như một nguồn năng lượng bền vững cho các thiết bị y sinh tự chủ.

ACT-SACT2026 quy tụ hơn 130 nhà khoa học và đại biểu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Úc, Singapore, Thái Lan và Việt Nam… Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức ACT-SACT. ẢNH: Y.T

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu phát triển một vòng đeo nhỏ gọn tích hợp nhiều cảm biến sinh lý, mạch điện linh hoạt và hệ thống thu hồi năng lượng nhiệt điện liên tục trên cùng một nền tảng thiết bị đeo.

Bằng cách kết hợp các phương thức cảm biến này với phát điện từ nhiệt cơ thể, nền tảng đề xuất cho phép theo dõi đồng thời, định lượng và liên tục các thông số sinh lý quan trọng mà không cần nguồn điện bên ngoài. Những kết quả này cho thấy tiềm năng của thu hồi năng lượng nhiệt điện đối với hoạt động tự chủ dài hạn của các hệ thống chăm sóc sức khỏe đeo được và cấy ghép, mở ra hướng phát triển nền tảng y sinh tự cấp nguồn thế hệ tiếp theo.