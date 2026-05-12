Biến tablet thành laptop giờ rẻ hơn nhiều người nghĩ

Tablet đã trở thành một giải pháp thay thế hiệu quả cho laptop, đặc biệt khi chúng ngày càng được bổ sung nhiều tính năng mạnh mẽ và linh hoạt. Các bản cập nhật mới như Desktop Mode trên Android và iPadOS 26 đã biến tablet thành những thiết bị tương tự như MacBook với màn hình cảm ứng để chứng minh sự tập trung của các nhà phát triển vào chức năng này.

Người dùng chỉ cần đầu tư vào một số phụ kiện để biến chiếc tablet của mình thành laptop

Khi việc chuyển đổi từ tablet sang laptop trở nên dễ dàng hơn, người dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí mua sắm, đặc biệt nếu họ đã sở hữu một chiếc tablet. Với sự kết hợp giữa các phụ kiện phù hợp, người dùng có thể tận hưởng tất cả chức năng quan trọng của laptop, đồng thời có được sự nhẹ nhàng và dễ dàng mang theo.

Tối ưu hóa trải nghiệm laptop trên tablet

Để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng tablet, người dùng có thể kích hoạt các tính năng Desktop Mode trong phần Settings. Đối với iPad, hãy vào phần Multitasking & Gestures trong Settings để bật Stage Manager, từ đó giúp người dùng quản lý các ứng dụng và cửa sổ một cách linh hoạt. Còn đối với tablet Android, các tính năng sẽ khác nhau tùy theo thương hiệu, như DeX mode trên Samsung Galaxy hoặc Workstation Mode trên Xiaomi Pad.

Ngoài việc điều chỉnh cài đặt, việc chọn bàn phím và chuột phù hợp cũng rất quan trọng. Mặc dù bàn phím Magic Keyboard của Apple là một lựa chọn hàng đầu, người dùng cũng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn giá rẻ hơn trên thị trường. Hãy kiểm tra chất lượng bàn phím để xem có thể giúp bản thân có trải nghiệm giống như làm việc trên các mẫu laptop hay không.

Để tăng cường tính hữu dụng, người dùng cũng nên xem xét thêm các phụ kiện như bộ chia USB nhằm mở rộng khả năng kết nối và lưu trữ. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc ổ lưu trữ bên ngoài cũng sẽ giúp người dùng quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Cuối cùng, một cục sạc dự phòng sẽ giúp duy trì thời gian sử dụng tablet mà không cần lo lắng về nguồn điện.

Với những cài đặt và phụ kiện phù hợp, người dùng hoàn toàn có thể biến tablet của mình thành một thiết bị thay thế laptop hiệu quả mà không cần tốn quá nhiều chi phí.