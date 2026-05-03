Chọn vỏ nhựa hay kim loại để giúp laptop mát hơn?

Nếu đang tìm kiếm một chiếc laptop mới do chiếc hiện tại thường xuyên bị quá nóng, khả năng tản nhiệt nên là yếu tố hàng đầu trong quyết định. Chất liệu vỏ máy là một trong những yếu tố quan trọng nhất, với hai lựa chọn chính là kim loại và nhựa.

Kim loại tản nhiệt tốt hơn, nhưng nhựa lại được ưu tiên cho các mẫu laptop hiệu năng cao ẢNH: REUTERS

So với nhựa, kim loại là lựa chọn ưu việt hơn về khả năng tản nhiệt. Vỏ kim loại giúp phân tán nhiệt từ các linh kiện bên trong ra toàn bộ bề mặt laptop, điều này trở thành lý do chính khiến các mẫu như MacBook Air không cần quạt.

Ngược lại, nếu từng sở hữu một chiếc MacBook sử dụng chip Intel, người dùng có thể nhớ cảm giác máy nóng lên do bộ xử lý kém hiệu quả. Trong trường hợp này, vỏ nhựa có thể là lựa chọn tốt hơn, vì nó không gây bỏng khi đặt trên đùi. Mặc dù nhựa giữ nhiệt bên trong máy, nhưng nhiệt độ sẽ tập trung vào bộ xử lý, khiến quạt phải hoạt động mạnh để đẩy luồng khí nóng ra ngoài.

Những yếu tố quyết định lựa chọn vỏ laptop

Đây là lý do tại sao các laptop hiệu năng cao, như laptop chơi game hay dựng hình 3D, được lựa chọn sử dụng vỏ nhựa. Hơn nữa, laptop vỏ nhựa thường dễ nâng cấp hơn, trong khi laptop kim loại thường có cấu trúc nguyên khối, khiến việc mở ra để nâng cấp trở nên khó khăn. Với đáy bằng nhựa, việc nâng cấp các bộ phận như RAM hay ổ cứng sẽ dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, vỏ nhựa cũng được lựa chọn trên các laptop giá rẻ nhờ chi phí rẻ hơn. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến trọng lượng khi nhựa nhẹ hơn so với kim loại.

Nhìn chung, mỗi loại vật liệu đều có ưu và nhược điểm riêng, vì vậy sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng. Laptop vỏ kim loại thường mang lại cảm giác cao cấp, nhưng bộ xử lý mới là yếu tố quyết định hiệu suất.