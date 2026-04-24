Thói quen trang trí laptop có thể khiến máy nhanh xuống cấp

Kiến Văn
24/04/2026 07:17 GMT+7

Việc cá nhân hóa laptop có thể mang lại sự thú vị nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dùng nên biết.

Cho dù chọn thương hiệu laptop nào, sản phẩm cuối cùng vẫn thường chỉ là một chiếc máy tính hình chữ nhật màu xám hoặc đen. Một trong những cách phổ biến để làm nổi bật chiếc laptop đó là sử dụng các hình dán thời trang. Tuy nhiên, nhiều người lại không chú ý đến vị trí dán hình dán, vốn rất quan trọng khi nó có thể gây hại cho thiết bị nếu không cẩn thận.

Sử dụng hình dán là cách nhiều người muốn laptop của mình khác biệt hơn

Đầu tiên, dán hình dán lên các lỗ thông hơi hoặc cổng kết nối có thể ngăn cản việc thoát nhiệt, từ đó dẫn đến tình trạng quá nóng. Việc này không chỉ làm giảm hiệu suất mà còn có thể gây ra sự cố tắt máy đột ngột hoặc hư hỏng vĩnh viễn các linh kiện. Mặc dù nghe có vẻ hiển nhiên với những người am hiểu công nghệ, nhưng đây lại là một lỗi phổ biến mà nhiều người ít am hiểu gặp phải.

Trong thực tế, đây cũng là một trong những lý do khiến các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên đặt laptop lên đùi khi sử dụng, vì điều đó có thể tạo ra vật cản ở lỗ thông hơi.

Cá nhân hóa laptop sao cho an toàn?

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng có thể sử dụng hình dán miễn là không làm tắc nghẽn lỗ thông hơi hoặc cổng kết nối trên laptop. Việc dán hình dán lên mặt sau của nắp laptop là một lựa chọn an toàn, tuy nhiên, người dùng cần lưu ý việc này có thể làm giảm giá trị bán lại của máy về sau nếu lớp sơn bị hỏng hoặc để lại vết keo sau khi bóc.

Ngoài ra, có nhiều phụ kiện và vỏ bảo vệ dành cho MacBook và laptop khác, không chỉ nhằm mục đích bảo vệ thiết bị mà còn tạo điểm nhấn thời trang. Đây được xem là cách lý tưởng để cá nhân hóa laptop khi đi du lịch.

Lưu ý, việc sử dụng dải đèn LED tùy chỉnh có thể tạo ra không gian độc đáo mà máy tính không thể tự tạo ra, tuy nhiên cũng đảm bảo dải đèn LED này không cản trở việc tản nhiệt của laptop.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
