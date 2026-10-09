Biến tài sản chính trị thành nguồn lực phát triển kinh tế Việt - Lào

Phát biểu tại hội nghị, hai Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được, song hai Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn hạn chế. Một số dự án còn chậm tiến độ; thủ tục đầu tư, đất đai, thanh toán và kết nối hạ tầng còn vướng mắc, như các doanh nghiệp đã phản ánh. Thương mại 8 tháng năm 2026 mới đạt khoảng 1,65 tỉ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào ẢNH: CHINHPHU.VN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam -Lào.

Với sự chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, hợp tác kinh tế hai nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời đánh giá các bộ, ngành, địa phương hai nước đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ, xử lý được nhiều vướng mắc kéo dài của các dự án lớn, mang tính chiến lược.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư, thương mại.

Thủ tướng đề nghị tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, mà trước hết là tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa "gắn kết chiến lược" trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách; hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Vientiane; phát huy vận hành, khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng, sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng; tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỉ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030.

Thứ hai, cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng hành cùng Lào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Thứ ba, phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; kịp thời tham mưu, xử lý hoặc phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Nhà đầu tư hai nước phải tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nhất là các dự án lớn, mang tính chiến lược.

Thứ năm, tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mới. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam tăng cường đầu tư sang Lào trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, tài chính - ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch. Việt Nam cũng luôn chào đón doanh nghiệp Lào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào ẢNH: CHINHPHU.VN

"Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là chuyển tài sản chính trị vô giá đó thành nguồn lực phát triển mới cho nhân dân hai nước", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ để nền kinh tế của hai nước ngày càng phát triển, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hợp tác và phấn đấu đạt các mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Thủ tướng Lào cũng nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng về những định hướng thời gian tới; cho biết phía Lào ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp Việt Nam để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, quản lý và xúc tiến đầu tư, tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của Việt Nam ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào ẢNH: CHINHPHU.VN

Thủ tướng Lào đề nghị các doanh nghiệp của hai nước, gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là đẩy mạnh hợp tác theo hình thức cổ phần; giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ với tinh thần anh em, qua đó giúp các doanh nghiệp Lào ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lào kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là các công ty lớn đến thăm, tìm hiểu cơ hội và đầu tư sang Lào ngày càng nhiều hơn trên các lĩnh vực mà phía Chính phủ Lào khuyến khích; đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tiếp tục kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, phía Lào sẽ lắng nghe, ghi nhận thông tin và cùng giải quyết triệt để.