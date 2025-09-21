Biến thể chế từ 'điểm nghẽn' thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng nhấn mạnh thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, gần đây được xác định là đột phá của đột phá nhưng vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Do đó, chủ trương của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm là phải biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, 3 mục tiêu quan trọng giai đoạn tới là rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế để chuyển đổi trạng thái từ quản lý là chính và "không quản được thì cấm" sang trạng thái kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn, bảo đảm thông thoáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, rà soát thật kỹ để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của các cấp và thiết kế công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, cương quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, phiền toái, làm ách tắc phát triển.

Thứ ba, rà soát phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân thông qua hệ thống pháp luật.

Trường hợp cần thiết thì sử dụng cơ chế tại Nghị quyết số 206 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để giải quyết, tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn", "nút thắt" thể chế, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, Chính phủ được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại phiên họp gần nhất.

Đối với các dự án luật cần có thời gian nghiên cứu, đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 bảo đảm mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Thứ tư, đối với kết quả rà soát, phản ánh, kiến nghị của đảng ủy các tỉnh thành, hiệp hội, doanh nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phân loại, chuyển đến các bộ, cơ quan có trách nhiệm để nghiên cứu, tiếp thu, đề xuất phương án xử lý đối với những nội dung phản ánh, kiến nghị có cơ sở.

Với các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các bộ, ngành, địa phương chủ động và chịu trách nhiệm việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025, hoàn thành chậm nhất trước ngày 1.10. Xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan mình; gửi về Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 15.10...